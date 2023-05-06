Darkest Dungeon 2 26.10.2021
7.6 95 оценок

Darkest Dungeon 2 получила релизный трейлер за два дня до выхода 8 мая

©
monk70
Новости

Готовясь к полноценному выпуску Darkest Dungeon 2 8 мая, разработчик и издатель Red Hook Studios представили релизный трейлер игры.

Несмотря на то, что рассказчик фокусируется на сеттинге и истории Darkest Dungeon 2, трейлер на самом деле демонстрирует довольно много игрового процесса из различных аспектов предстоящей ролевой игры. Трейлер дает нам представление о боёвке Darkest Dungeon 2, а также о том, как работает изучение игры в жанре roguelite, и как игрокам придется управлять своим караваном потенциальных героев.

Darkest Dungeon 2 доступна в качестве игры раннего доступа в Epic Games Store. Релиз игры в Steam совпадет с ее выходом из раннего доступа.

ПК Трейлеры
3
0
Последние посты по игре Darkest Dungeon 2
Любимец фанатов возвращается в качестве последнего стартового персонажа Darkest Dungeon 2
Любимец фанатов возвращается в качестве последнего стартового персонажа Darkest Dungeon 2
Создатели хардкорного и мрачного рогалика Darkest Dungeon 2 очень довольны текущим состоянием игры
Создатели хардкорного и мрачного рогалика Darkest Dungeon 2 очень довольны текущим состоянием игры
Продажи Darkest Dungeon 2 в Epic Games Store превысили 300 тысяч копий за полтора года раннего доступа
Продажи Darkest Dungeon 2 в Epic Games Store превысили 300 тысяч копий за полтора года раннего доступа
Комментарии: 0
Ваш комментарий