DLC Darkest Dungeon II: The Binding Blade выйдет через пару недель

Студия Red Hook Studios только что сообщила, что официальный релиз DLC The Binding Blade для Darkest Dungeon II состоится 11 декабря 2023 года.



Это DLC будет стоить $9,99 и содержит 2 новых героя с полноценными историями и специальным квестом для разблокировки, странствующего мини-босса и многое другое.

Дуэлист - дисциплинированный и смертоносный боец, способный тактически переключаться между оборонительной и агрессивной позициями. Она может с легкостью перемещаться между рядами, атакуя как спереди, так и сзади, уничтожая врагов с жестокой эффективностью.

Крестоносец вернулся! Этот закаленный в боях рыцарь пылает святым огнем и сражает своих врагов на месте.

В The Binding Blade вам предстоит овладеть мастерством безжалостного Дуэлиста, сражаться на баррикадах и искать подсказки, которые приведут вас к... последнему из Крестоносцев. Оба новых героя оснащены уникальными триньками, фирменными предметами и полностью озвученными предысториями, включая флэшбэки. В этом контент-паке также появится новая страшная угроза - Военачальник - бродячий мини-босс, которого можно встретить на пути к Горе.