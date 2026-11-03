Для Darkest Dungeon II анонсировано новое дополнение - релиз запланирован на 2027 год

Студия Red Hook подтвердила своё участие в выставке WePlay Expo 2026, где состоится премьера полноценного трейлера и демонстрация геймплея The Butcher’s Asylum — грядущего дополнения для Darkest Dungeon I*. Мероприятие пройдет 21–22 ноября в Шанхае (Китай); разработчики поделятся подробностями о новом контенте, выход которого намечен на 2027 год.

В рамках WePlay Expo представители студии проведут презентацию, посвящённую дополнению The Butcher’s Asylum. Помимо показа трейлера, посетители выставки получат эксклюзивный доступ к расширенной демонстрации игрового процесса. Участие студии совпадает с десятилетием как оригинальной игры, так и самой выставки — это символизирует десятилетний путь в индустрии независимых игр.

Этот анонс пришёлся на период активного развития бренда. Недавно компания выпустила The Fire’s Edge — пятое дополнение для первой части серии, ознаменовавшее возвращение нового контента в оригинальную игру спустя шесть лет. Кроме того, в сотрудничестве с издательством Vault Comics была запущена краудфандинговая кампания по созданию каноничного комикса: проект собрал необходимую сумму всего за несколько минут, а его выход запланирован на следующий год.

Игра Darkest Dungeon II, вышедшая в 2023 году, регулярно получает обновления — в их числе дополнения The Binding Blade и Inhuman Bondage, а также игровой режим Kingdoms. На данный момент эта ролевая игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Разработчики подтвердили, что продолжат поддерживать проект: вплоть до 2027 года для него запланирован выпуск новых функций и контента.