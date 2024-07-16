Мрачный и беспощадный мир Darkest Dungeon 2 наконец-то можно исследовать на консолях

После длительного раннего доступа Darkest Dungeon 2 на ПК, который длился почти два года, продолжению удалось добиться заслуженного признания среди игроков. Команде разработчиков из студии Red Hook потребовался еще один год для полировки консольной версии игры, и теперь проект наконец-то стал доступен еще большему числу геймеров, которые могут запустить его на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Несмотря на некоторые трудности во время разработки консольной версии Darkest Dungeon 2, мрачную тактическую ролевую игру удалось выпустить одновременно на всех популярных платформах. На PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch доступна базовая игра вместе со всеми улучшениями и нововведениями, которые она получила за время пострелизной поддержки на ПК. Кроме того, на консолях также доступно дополнение с двумя играбельными героями, новыми боссами, такими как The Binding Blade, и другим контентом.

Darkest Dungeon II — это приключенческий рогалик, в котором игроки берут под свой контроль отряд персонажей. Создайте отряд героев, снарядите дилижанс и идите спасать мир, освещая умирающие земли последней искрой надежды. Но помните, что главные угрозы приходят не извне…