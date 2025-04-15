ПК-версия Darkest Dungeon 2 получила обновление для режима Kingdoms с "Secrets of the Coven"

Студия Red Hook Studios, создатели Darkest Dungeon, представили Secrets of the Coven, второй из трех модулей приключений для Darkest Dungeon 2. Игрокам предстоит выполнить задание, чтобы раскрыть и искоренить таинственный Ковен, прежде чем его подрывное влияние укоренится. Это бесплатное обновление добавляет новый квест Kingdoms, вражескую фракцию, новые механики и предметы, а также ряд запрошенных сообществом функций Kingdoms, включая хранилище в гостинице, продажу предметов и многое другое.

Secrets of the Coven доступно в Steam для ПК и Mac. Скоро появятся версии для консолей.

Креативный директор Крис Бурасса сказал:

Secrets of the Coven разительно отличается от первоначального предложения Kingdoms, Hunger of the Beast Clan. Темп, механика и поток заданий — все это имеет удивительно отличительное ощущение, не говоря уже о самой вражеской фракции. Наша команда вышла на новую и захватывающую территорию с этим, и мы с нетерпением ждем реакции наших игроков!