Поддержка Steam Deck и Steam Cloud в Darkest Dungeon 2 появятся в будущих обновлениях

Вчера Red Hook Studios выпустила из раннего доступа EGS Darkest Dungeon 2, попутно выпустив игру в Steam. Но функция облачных сохранения Steam Cloud еще не реализована в версии 1.0, и разработчики планируют добавить ее в самое ближайшее время.
Также создатели сообщили о том, что работают над поддержкой геймпада и Steam Deck. Однако о сроках реализации не сообщили.
Мы хотели бы ответить на несколько наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем на наших форумах.
Мы рады сообщить, что в настоящее время мы работаем над поддержкой геймпада и Steam Deck для Darkest Dungeon II. Обе эти функции очень востребованы. Хотя у нас нет точного времени прибытия, знайте, что они обе находятся в разработке.
Steam Cloud Save также находится в разработке, и мы планируем добавить его в самое ближайшее время.
Мы обязательно будем информировать вас обо всех дополнениях к игре здесь!
Спасибо.