Поддержка Steam Deck и Steam Cloud в Darkest Dungeon 2 появятся в будущих обновлениях ©

Вчера Red Hook Studios выпустила из раннего доступа EGS Darkest Dungeon 2, попутно выпустив игру в Steam. Но функция облачных сохранения Steam Cloud еще не реализована в версии 1.0, и разработчики планируют добавить ее в самое ближайшее время.

Также создатели сообщили о том, что работают над поддержкой геймпада и Steam Deck. Однако о сроках реализации не сообщили.

Мы хотели бы ответить на несколько наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем на наших форумах.



Мы рады сообщить, что в настоящее время мы работаем над поддержкой геймпада и Steam Deck для Darkest Dungeon II. Обе эти функции очень востребованы. Хотя у нас нет точного времени прибытия, знайте, что они обе находятся в разработке.



Steam Cloud Save также находится в разработке, и мы планируем добавить его в самое ближайшее время.



Мы обязательно будем информировать вас обо всех дополнениях к игре здесь!



Спасибо.