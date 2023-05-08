Darkest Dungeon 2 26.10.2021
7.6 95 оценок

Появились первые оценки релизной версии Darkest Dungeon 2

©
butcher69
Новости

Darkest Dungeon 2 совсем скоро покинет ранний доступ и в сети стали появляться международные рецензии от разнообразных изданий, и первые оценки довольно неплохие.

На сайт-агрегаторе Opencritic хардкорный рогалик теперь имеет рейтинг 82, что действительно довольно высоко.

Тем временем, ниже вы можете ознакомиться с первыми оценками, собранными на данный момент Opencritic с крупнейших международных сайтов:

  • IGN - 70
  • JVL - 80
  • Twinfinite - 90
  • Worth Playing - 80
  • Try Hard Guides - 80
  • Checkpoint Gaming - 90
  • GGRecon - 90
Darkest Dungeon 2 - это не та игра, которую я хотел. Это своя собственная вещь, которая является чертовски веселой игрой с множеством интересных механик и прекрасным художественным оформлением. Нельзя судить о DD2, основываясь на мнении игрока об оригинале. У игры есть общий тон, боевая система и общая эстетика, но течение и стиль геймплея настолько отличаются, что это совершенно своя собственная вещь. Закаленным игрокам Darkest Dungeon потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к изменениям. Если вы готовы плыть по течению, это будет увлекательная и захватывающая игра, хотя и не совсем дотягивает до оригинала.
Darkest Dungeon 2 - это верное продолжение, которое с уважением относится к оригиналу, но при этом развивает многие механики. Несмотря на то, что выполнение заданий может занять некоторое время, а диалоги персонажей в сражениях могут раздражать, игра все же отличается впечатляющим тоном и волнением при каждом повороте.
9
2
Последние посты по игре Darkest Dungeon 2
Darkest Dungeon 2 сегодня выходит из раннего доступа и разработчики рассказали про дальнейшие планы
Darkest Dungeon 2 сегодня выходит из раннего доступа и разработчики рассказали про дальнейшие планы
Darkest Dungeon 2 получила релизный трейлер за два дня до выхода 8 мая
Darkest Dungeon 2 получила релизный трейлер за два дня до выхода 8 мая
Любимец фанатов возвращается в качестве последнего стартового персонажа Darkest Dungeon 2
Любимец фанатов возвращается в качестве последнего стартового персонажа Darkest Dungeon 2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Limgrave

Люблю эту игру

1
bohdan2015

сложная, ну в плане хардкорная) тут только фанаты 1 части могут выставлять истинные оценки такого плана играм)

0