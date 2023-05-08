Появились первые оценки релизной версии Darkest Dungeon 2

Darkest Dungeon 2 совсем скоро покинет ранний доступ и в сети стали появляться международные рецензии от разнообразных изданий, и первые оценки довольно неплохие.
На сайт-агрегаторе Opencritic хардкорный рогалик теперь имеет рейтинг 82, что действительно довольно высоко.
Тем временем, ниже вы можете ознакомиться с первыми оценками, собранными на данный момент Opencritic с крупнейших международных сайтов:
- IGN - 70
- JVL - 80
- Twinfinite - 90
- Worth Playing - 80
- Try Hard Guides - 80
- Checkpoint Gaming - 90
- GGRecon - 90
Darkest Dungeon 2 - это не та игра, которую я хотел. Это своя собственная вещь, которая является чертовски веселой игрой с множеством интересных механик и прекрасным художественным оформлением. Нельзя судить о DD2, основываясь на мнении игрока об оригинале. У игры есть общий тон, боевая система и общая эстетика, но течение и стиль геймплея настолько отличаются, что это совершенно своя собственная вещь. Закаленным игрокам Darkest Dungeon потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к изменениям. Если вы готовы плыть по течению, это будет увлекательная и захватывающая игра, хотя и не совсем дотягивает до оригинала.
Darkest Dungeon 2 - это верное продолжение, которое с уважением относится к оригиналу, но при этом развивает многие механики. Несмотря на то, что выполнение заданий может занять некоторое время, а диалоги персонажей в сражениях могут раздражать, игра все же отличается впечатляющим тоном и волнением при каждом повороте.
Люблю эту игру
сложная, ну в плане хардкорная) тут только фанаты 1 части могут выставлять истинные оценки такого плана играм)