Появились первые оценки релизной версии Darkest Dungeon 2 ©

Darkest Dungeon 2 совсем скоро покинет ранний доступ и в сети стали появляться международные рецензии от разнообразных изданий, и первые оценки довольно неплохие.

На сайт-агрегаторе Opencritic хардкорный рогалик теперь имеет рейтинг 82, что действительно довольно высоко.

Тем временем, ниже вы можете ознакомиться с первыми оценками, собранными на данный момент Opencritic с крупнейших международных сайтов:

IGN - 70

JVL - 80

Twinfinite - 90

Worth Playing - 80

Try Hard Guides - 80

Checkpoint Gaming - 90

GGRecon - 90

Darkest Dungeon 2 - это не та игра, которую я хотел. Это своя собственная вещь, которая является чертовски веселой игрой с множеством интересных механик и прекрасным художественным оформлением. Нельзя судить о DD2, основываясь на мнении игрока об оригинале. У игры есть общий тон, боевая система и общая эстетика, но течение и стиль геймплея настолько отличаются, что это совершенно своя собственная вещь. Закаленным игрокам Darkest Dungeon потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к изменениям. Если вы готовы плыть по течению, это будет увлекательная и захватывающая игра, хотя и не совсем дотягивает до оригинала.

Darkest Dungeon 2 - это верное продолжение, которое с уважением относится к оригиналу, но при этом развивает многие механики. Несмотря на то, что выполнение заданий может занять некоторое время, а диалоги персонажей в сражениях могут раздражать, игра все же отличается впечатляющим тоном и волнением при каждом повороте.