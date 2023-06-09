Продажи Darkest Dungeon 2 выросли в два раза после выхода в Steam

Darkest Dungeon 2 продалась тиражом более 600 тыс. копий за первый месяц с момента релиза. 300 тыс. из них пришлись на Steam, где игра появилась лишь в начале мая — до этого ранний доступ был открыт лишь в Epic Games Store, где игру купили 300 тыс. раз за 18 месяцев.

Первая часть может похвастаться 6,5 млн проданных копий, из которых 500 тыс. было продано лишь за прошедший год. Эксперты предполагают, что второй части тоже удастся реализовать несколько миллионов, ведь разработчики планируют поддерживать игру постоянными обновлениями и DLC.

Darkest Dungeon — пошаговая ролевая roguelike-игра с готической атмосферой, в которой приключения персонажей сказываются на их душевном здоровье. Во второй части игрокам предстоит сесть в дилижанс и проехаться по охваченным паникой локациям в поисках надежды.

Darkest Dungeon 2 доступна в Steam и Epic Games Store. Версия для консолей появится в продаже чуть позже, но даты релиза у нее пока нет.