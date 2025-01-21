Red Hook Studios представила релизный трейлер дополнения Inhuman Bondage для Darkest Dungeon 2

Red Hook Studios выпустила релизный трейлер второго платного дополнения для Darkest Dungeon 2 под названием Inhuman Bondage, которое станет доступно уже 27 января.

Анонсированное в октябре прошлого года DLC предлагает игрокам отправиться в новый мини-регион Катакомбы, населённый жутким склизким классом врагов. В игру добавят героя — Выродка, а также уникальные предметы, страшные воспоминания и новые механики.

Помимо DLC, вместе с его релизом выйдет бесплатное обновление, которое добавит новый игровой режим — «Королевство».