Red Hook Studios показала геймплей дополнения The Butcher’s Asylum для готического рогалика Darkest Dungeon 2: гладиаторскую арену, бесконечные волны врагов, нового героя и дополнительные механики.

Самостоятельный режим предлагает выйти на арену против нескончаемых орд и проверяет не только боевые навыки отряда, но и его психологическую стойкость.

Главной особенностью дополнения станет формат выживания в замкнутой гладиаторской локации, где игрокам предстоит выдерживать кровожадные прихоти публики.

The Butcher’s Asylum выйдет на ПК и консолях в начале 2027 года.