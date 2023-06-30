В оригинальную Darkest Dungeon играют почти в два больше игроков, чем в сиквел ©

Ролевая игра Darkest Dungeon 2, вышедшая из раннего доступа в прошлом месяце, имела коммерческий успех. Продажи превысили 500 тысяч копий, из которых более 230 тысяч было куплено в течение недели после выхода полной версии. Может показаться, что все идет хорошо, но есть много признаков того, что игра, хоть и популярная сама по себе, не смогла сравниться с первой частью.

Наиболее ярко это видно в Steam. Вчерашний рекорд активности Darkest Dungeon 2 составил всего 1718 одновременных игроков. Это довольно средний результат, учитывая, что игра основывалась на элементах roguelike и была специально разработана для бесконечной игры.

Для сравнения, вчерашний рекорд активности первой Darkest Dungeon был почти в два раза выше — 3151 игрок.

Интересно, что общий рекорд активности сиквела выше — он составляет 23 000 игроков и был установлен два месяца назад (рекорд первой части — 19 000). Это значит, что сразу после релиза толпы игроков устремились к сиквелу, но потом быстро его покинули.

Конечно, следует помнить, что в раннем доступе Darkest Dungeon 2 была эксклюзивом Epic Games Store. Таким образом, по крайней мере половина покупателей игры имеет ее в EGS и, следовательно, не учитывается в результатах активности в Steam. Однако, даже с учетом этого, тот факт, что через месяц после выхода версии 1.0 у сиквела почти в два раза меньше игроков в Steam, чем у оригинала семилетней давности, должен обеспокоить разработчиков.

Кроме того, прием сиквела хуже. У первой части 91% положительных отзывов в Steam, а у сиквела всего 75%.