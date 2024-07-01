Версии Darkest Dungeon 2 Xbox Series и Xbox One выйдут 15 июля вместе с версиями PlayStation и Switch

Пошаговая roguelike-RPG Darkest Dungeon 2 выйдет на Xbox Series и Xbox One вместе с ранее анонсированными версиями PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 15 июля, объявил разработчик Red Hook Studios. Предварительные заказы уже доступны в Microsoft Store.

Darkest Dungeon 2 впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 26 октября 2021 года, а ее полный релиз состоялся 8 мая 2023 года.

Darkest Dungeon 2 — это пошаговая roguelike-ролевая игра о проклятых. Соберите отряд, оснастите свой дилижанс и отправляйтесь через разрушающийся ландшафт в последний квест, чтобы предотвратить апокалипсис. Однако самые большие опасности, с которыми вы столкнетесь, могут исходить изнутри...

Забеги в жанре Roguelike, каждый со своей собственной развивающейся историей: каждая экспедиция длится от 30 минут до нескольких часов. Даже преждевременный конец вооружит вас ресурсами, которые можно потратить на улучшение вашего следующего путешествия.