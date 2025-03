Исторический детектив The Darkest Files выйдет в конце марта этого года

Немецкое инди-издательство Paintbucket Games анонсировало выпуск своей новой игры The Darkest Files, которая станет духовным наследником проекта Through The Darkest of Times. Игра выйдет 25 марта 2025 года для PC и Mac, а демоверсия уже доступна в Steam.

The Darkest Files — это исторический детектив и судебная игра, в которой игроки берут на себя роль молодой прокурорши Эстер Кац. Главная героиня расследует нераскрытые преступления нацистской эпохи, опрашивая свидетелей, собирая улики и доводя дело до суда.

Сюжет игры разворачивается в послевоенной Германии 1950-х годов, и Эстер Кац работает в команде с исторической личностью — прокурором Фрицем Бауэром, который активно боролся за справедливость после Второй мировой войны.

Игра сочетает в себе элементы дедукции и увлекательный сюжет, который раскрывает важные исторические события. Игроки смогут не только собирать доказательства, но и формулировать собственную теорию преступления, а затем представлять ее в суде, где результат зависит от их решений. Также можно исследовать тщательно оформленное здание прокуратуры и общаться с коллегами.