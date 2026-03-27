Бывшие создатели Diablo оказались в подвешенном состоянии из-за фальшивых пожертвований для Darkhaven

Команда Moon Beast Productions, состоящая из бывших разработчиков Diablo и Diablo II, столкнулась с проблемой на краудфандинговой платформе Kickstarter: их новый тёмный фэнтези ARPG Darkhaven получил около $65,000 фальшивых пожертвований, которые почти наверняка не будут собраны.

Генеральный директор и художник Diablo II Фил Шенк сообщил в обновлении на Kickstarter, что команда консультировалась с платформой и получила два варианта: оставить собранные средства или отменить кампанию и вернуть все пожертвования.

«Если мы выберем второй вариант, мы планируем запустить новую, более оптимизированную кампанию через несколько месяцев», — сказал Шенк. Однако команда ещё рассматривает наилучший способ действий и обещает принять решение в ближайшие дни.

Шенк подчеркнул, что приоритет студии — предоставить игрокам лучший опыт и ценность: «Команда продолжает работать над Darkhaven и хочет как можно скорее представить игру нашей преданной аудитории».

Сообщество поддерживает разработчиков, хотя мнения разделились: одни советуют вернуть средства, другие настаивают на том, чтобы деньги оставили для реализации амбициозного ARPG от ветеранов Diablo. Несмотря на проблемы с фальшивыми пожертвованиями, проект остаётся в безопасности и продолжает развиваться.