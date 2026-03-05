Бывший ведущий дизайнер Diablo 2 признался, что всю карьеру "догоняет" легендарную игру - теперь ставка на Darkhaven

Один из ключевых разработчиков Diablo II Эрик Шефер заявил, что практически вся его профессиональная жизнь прошла «в попытке догнать Diablo 2». Сейчас он работает над новой ARPG под названием Darkhaven в студии Moon Beast Productions, основанной ветеранами Blizzard.

В интервью сооснователю Path of Exile Крису Уилсону Шефер признался, что повторить феномен Diablo 2 практически невозможно. По его словам, игра уже 25 лет остаётся актуальной: в неё продолжают играть, создавать контент и стримить. Добиться подобной долговечности снова — крайне маловероятно.

Шефер занимал в Blizzard разные ключевые роли, включая должность руководителя проекта и арт-директора. Однако даже при таком опыте он считает, что Diablo 2 стала «молнией в бутылке» — уникальным совпадением обстоятельств, которое сложно воспроизвести.

Тем не менее разработчик уверен, что у Darkhaven есть шанс на крупный успех. Проект сочетает классическую основу жанра с новыми идеями: взаимосвязанной сетью миров в духе MMO, процедурной генерацией и полностью разрушаемым открытым миром с возможностью изменять ландшафт.

Другие ветераны Diablo 2, включая программиста Питера Ху и художника Фила Шенка, также признают, что чувствуют давление из-за неизбежных сравнений. Но при этом команда гордится своим наследием и готова попробовать снова заявить о себе в жанре, который когда-то помогла сформировать.