"Чувствуем давление, но мы гордимся": авторы оригинальной Diablo 2 отреагировали на внезапное возрождение классики

На днях компания Blizzard удивила многих игроков, добавив в культовую экшен-RPG Diablo 2 первый за четверть века новый класс — Чернокнижника и официально выпустив игру в Steam. Внезапный виток развития классики привлек внимание не только игроков, но и её непосредственных создателей, которые сейчас работают в независимой студии Moon Beast Productions.

В настоящее время авторы оригинальной Diablo 2 Фил Шенк, Питер Ху и Эрих Шефер вовсю занимаются собственным масштабным гибридом ARPG и симулятора выживания — Darkhaven, публичная демоверсия которого недавно стала доступна игрокам. В интервью PC Gamer ветераны индустрии признались, что возрождение их творения многолетней давности вызывает у них противоречивые, но всё же положительные эмоции.

Сам факт того, что люди до сих пор играют в игру, которой больше 20 лет, и для неё выпускают новый контент — просто поражает. Это супер круто. Думаю, я горжусь тем, что она настолько жизнеспособна.

— поделился впечатлениями Фил Шенк.

При этом Питер Ху отметил, что из-за внезапных шагов корпорации они фактически вступили в конкуренцию не только с современными хитами жанра вроде Path of Exile 2 или Diablo 4, но и со своим собственным прошлым шедевром.

Тут масса смешанных чувств, скрывать не буду... Мы, будучи инди-компанией, выходим против огромного гиганта, и это невероятно сложный подъем. — пояснил Ху.

Да, мы ощущаем давление конкуренции, но я их за это не ненавижу.

— добавил Шенк.

Разработчики также прокомментировали критику от некоторых коллег по индустрии, в частности, от соавтора Path of Exile Криса Уилсона. Они сожалели, что Blizzard ограничилась лишь одним классом, а не добавила полноценный новый Акт к сюжетной кампании Diablo 2.

Оригинальный разработчик вступился за корпорацию. Они подчеркнули колоссальный объем работы, необходимый для создания новой сюжетной главы, и отметили проблему канона. Если добавить новый сюжетный акт во вторую часть, сценаристам придется использовать «реткон», что неизбежно сломает устоявшийся лор всех последующих частей Diablo.