Darkhaven TBA
Экшен, Инди, MMO, Вид сверху, Фэнтези, Песочница, Кооператив
1 1 оценка

Создатели Diablo возвращаются к истокам: анонсирована мрачная ARPG Darkhaven для ПК

butcher69 butcher69

Студия Moon Beast Productions, основанная ветеранами серии Diablo Филиппом Шенком, Питером Ху и Эрихом Шефером, официально анонсировала изометрическую экшен-RPG Darkhaven. Проект создаётся для PC и выйдет в Steam, а первым этапом станет запуск в раннем доступе. В ближайшее время разработчики также планируют старт кампании на Kickstarter.

Darkhaven переносит игроков в мир мрачного фэнтези после окончательного краха цивилизации. Древние империи пали, их руины поглотили дикая природа, монстры и сверхъестественное зло. Игрокам предстоит взять на себя роль наследников утраченной силы — последней надежды умирающего мира.

Ключевой особенностью игры станет полностью динамичный и постоянный мир. Ландшафт и постройки можно разрушать и перестраивать: прокладывать тоннели, осушать озёра, перенаправлять лаву или восстанавливать крепости. Смена сезонов, погодные условия и глобальные события будут напрямую влиять на геймплей и оставлять след в истории мира.

Боевая система делает ставку не только на характеристики, но и на мобильность, позиционирование и личное мастерство. Герои могут прыгать, лазать, плавать и свободно перемещаться по окружению. Система лута вдохновлена Diablo и Diablo II: предметы здесь способны кардинально менять стиль игры, а не просто давать небольшие бонусы.

Разработчики подчёркивают, что Darkhaven создаётся как для одиночного прохождения, так и для кооператива и PvP, а активное участие сообщества станет важной частью развития проекта.

Комментарии:  15
Talendor3

ну наконец то что то оригинальное среди диаблоидов, хотя бы глянуть уже можно

6
Niphestotel

Надеемся на шаг вперёд

Габенушка

Да сколько можно клепать эти диаблоидиы , на рынке есть диабло 3-4, пое 1-2 и ласт эпок , остальные все уже давно загнулись или имеют мелкий онлайн ,но такой что бы не забивать на проект,дипа грин давн

4
Мясо с майонезом

таким играм достаточно тысяч 100 стабильного онлайна с донатами чтобы существовать годами

Niphestotel

Сколько их, каждый день вижу выходит новый шутер или экстракшен, диаблойды раз в лет 5)

Иваныч из Тулы

Слишком цветасто для мрачности.

2
Мясо с майонезом

в истоках диабло,она не была ММО, было локальное соединение, соединение по модему и одиночная игра.
Одиночной игры я не вижу в тегах.
Как вариант будет вероятнее всего соединение как в третьей дьабле (клиент-Лобби),по идее да у тебя есть одиночный режим, но из за таблицы лидеров регулярно обновляемой,и всяких ивентов сетевой игры,соединение с интернетом обязательно, почему третьей дяблы до сих пор нет в зеленом стиме..

2
utilizat0r

Потому что не взломали

1
Мясо с майонезом utilizat0r

потому что ломать нечего,ибо ты качаешь клиент с баттлнета и соединяешься с глобальной ммо сетью игры,где уже выбираешь ввкладку режима игры,все твои манипуляции сохраняются в клиенте баттлнет,а не на диске куда игру скачал.

Беккер5443

И такая же онлайн как диабло что ли будет.

Niphestotel

И в чем проблема?

Egik81

Как говорится дайте нам денег чтобы мы снова могли на вас заработать.

Souldray

"основанная ветеранами серии"
Обычно с таких фраз начинается эпопея грандиозного провала проектов последнее время....

Niphestotel

Ну эта реально ветеранами, это те самые которые основали blizzard north

Игорь 1111

Возвращаются к истокам, то есть игра будет из коробки? Потому что во всем остальном все по еблоиды не так уже и далеко ушли и диабло чтобы прям возвращение к истокам было чем то радикальным