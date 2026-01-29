Создатели Diablo возвращаются к истокам: анонсирована мрачная ARPG Darkhaven для ПК

Студия Moon Beast Productions, основанная ветеранами серии Diablo Филиппом Шенком, Питером Ху и Эрихом Шефером, официально анонсировала изометрическую экшен-RPG Darkhaven. Проект создаётся для PC и выйдет в Steam, а первым этапом станет запуск в раннем доступе. В ближайшее время разработчики также планируют старт кампании на Kickstarter.

Darkhaven переносит игроков в мир мрачного фэнтези после окончательного краха цивилизации. Древние империи пали, их руины поглотили дикая природа, монстры и сверхъестественное зло. Игрокам предстоит взять на себя роль наследников утраченной силы — последней надежды умирающего мира.

Ключевой особенностью игры станет полностью динамичный и постоянный мир. Ландшафт и постройки можно разрушать и перестраивать: прокладывать тоннели, осушать озёра, перенаправлять лаву или восстанавливать крепости. Смена сезонов, погодные условия и глобальные события будут напрямую влиять на геймплей и оставлять след в истории мира.

Боевая система делает ставку не только на характеристики, но и на мобильность, позиционирование и личное мастерство. Герои могут прыгать, лазать, плавать и свободно перемещаться по окружению. Система лута вдохновлена Diablo и Diablo II: предметы здесь способны кардинально менять стиль игры, а не просто давать небольшие бонусы.

Разработчики подчёркивают, что Darkhaven создаётся как для одиночного прохождения, так и для кооператива и PvP, а активное участие сообщества станет важной частью развития проекта.