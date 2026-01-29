Создатели Diablo возвращаются к истокам: анонсирована мрачная ARPG Darkhaven для ПК

Студия Moon Beast Productions, основанная ветеранами серии Diablo Филиппом Шенком, Питером Ху и Эрихом Шефером, официально анонсировала изометрическую экшен-RPG Darkhaven. Проект создаётся для PC и выйдет в Steam, а первым этапом станет запуск в раннем доступе. В ближайшее время разработчики также планируют старт кампании на Kickstarter.
Darkhaven переносит игроков в мир мрачного фэнтези после окончательного краха цивилизации. Древние империи пали, их руины поглотили дикая природа, монстры и сверхъестественное зло. Игрокам предстоит взять на себя роль наследников утраченной силы — последней надежды умирающего мира.
Ключевой особенностью игры станет полностью динамичный и постоянный мир. Ландшафт и постройки можно разрушать и перестраивать: прокладывать тоннели, осушать озёра, перенаправлять лаву или восстанавливать крепости. Смена сезонов, погодные условия и глобальные события будут напрямую влиять на геймплей и оставлять след в истории мира.
Боевая система делает ставку не только на характеристики, но и на мобильность, позиционирование и личное мастерство. Герои могут прыгать, лазать, плавать и свободно перемещаться по окружению. Система лута вдохновлена Diablo и Diablo II: предметы здесь способны кардинально менять стиль игры, а не просто давать небольшие бонусы.
Разработчики подчёркивают, что Darkhaven создаётся как для одиночного прохождения, так и для кооператива и PvP, а активное участие сообщества станет важной частью развития проекта.
ну наконец то что то оригинальное среди диаблоидов, хотя бы глянуть уже можно
Надеемся на шаг вперёд
Да сколько можно клепать эти диаблоидиы , на рынке есть диабло 3-4, пое 1-2 и ласт эпок , остальные все уже давно загнулись или имеют мелкий онлайн ,но такой что бы не забивать на проект,дипа грин давн
таким играм достаточно тысяч 100 стабильного онлайна с донатами чтобы существовать годами
Сколько их, каждый день вижу выходит новый шутер или экстракшен, диаблойды раз в лет 5)
Слишком цветасто для мрачности.
в истоках диабло,она не была ММО, было локальное соединение, соединение по модему и одиночная игра.
Одиночной игры я не вижу в тегах.
Как вариант будет вероятнее всего соединение как в третьей дьабле (клиент-Лобби),по идее да у тебя есть одиночный режим, но из за таблицы лидеров регулярно обновляемой,и всяких ивентов сетевой игры,соединение с интернетом обязательно, почему третьей дяблы до сих пор нет в зеленом стиме..
Потому что не взломали
потому что ломать нечего,ибо ты качаешь клиент с баттлнета и соединяешься с глобальной ммо сетью игры,где уже выбираешь ввкладку режима игры,все твои манипуляции сохраняются в клиенте баттлнет,а не на диске куда игру скачал.
И такая же онлайн как диабло что ли будет.
И в чем проблема?
Как говорится дайте нам денег чтобы мы снова могли на вас заработать.
"основанная ветеранами серии"
Обычно с таких фраз начинается эпопея грандиозного провала проектов последнее время....
Ну эта реально ветеранами, это те самые которые основали blizzard north
Возвращаются к истокам, то есть игра будет из коробки? Потому что во всем остальном все по еблоиды не так уже и далеко ушли и диабло чтобы прям возвращение к истокам было чем то радикальным