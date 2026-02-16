В Steam вышла демоверсия экшен-RPG Darkhaven от ветеранов Diablo

Студия Moon Beast Productions, основанная создателями оригинальных частей Diablo, объявила о старте краудфандинговой кампании на Kickstarter и одновременном выходе бесплатной пробной версии своего проекта Darkhaven. Начиная с 16 февраля пользователи могут лично ознакомиться с ранним билдом этой мрачной ролевой игры.

Разработчики подчеркивают, что представленная версия является пре-альфой, а не отполированным рекламным отрезком. Команда решила показать неотфильтрованную основу проекта, чтобы игроки могли оценить ключевые механики и направление развития. В связи с этим в игре могут встречаться технические ошибки, временные ассеты и проблемы с балансом, так как главная цель релиза заключается в проверке систем на прочность.

В текущем билде развитие персонажа ограничено 8 уровнем. Пользователям доступен один класс с шестью способностями, распределенными по трем веткам навыков. Геймплей предлагает несколько часов свободного исследования в мире-песочнице, где окружение полностью поддается физической деформации. Игроки могут копать землю, перенаправлять потоки лавы или воды, а также возводить собственные постройки и укрепления. Кроме того, основная цепочка заданий позволяет активировать глобальное событие, которое будет непрерывно видоизменять мир до тех пор, пока игрок его не остановит.

Авторы отмечают, что многопользовательский режим сейчас является самой экспериментальной функцией. Онлайн включен для сбора данных и тестов, поэтому стабильность соединения не гарантируется, а перезагрузки серверов могут приводить к сбросу прогресса в осколках мира. Постоянные сохранения состояния мира запланированы, но в данной версии еще не реализованы.

Проект Darkhaven позиционируется как ARPG нового поколения, где важную роль играют вертикальное перемещение, прыжки и тактика. В отличие от традиционных представителей жанра с коридорной генерацией подземелий, здесь используются экологические правила для логичного соединения биомов. Также в игре заявлена глубокая система экипировки, избегающая незначительных прибавок к характеристикам в пользу ощутимо мощных редких артефактов. Демоверсия уже доступна для загрузки на площадке Valve.