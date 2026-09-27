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The Darkness 25.06.2007
Экшен, Шутер, Ужасы, От первого лица
8.4 226 оценок

Энтузиаст перенес культовый шутер The Darkness на ПК при помощи статической рекомпиляции

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Культовый мистический шутер The Darkness 2007 года выпуска от студии Starbreeze Studios долгие годы оставался заперт на консолях Xbox 360 и PlayStation 3, но теперь получил полноценную нативную версию для персональных компьютеров. Энтузиаст под ником portingpete опубликовал в открытом доступе на GitHub проект The-Darkness-Recomp, представляющий собой исполняемый файл для 64-битных операционных систем Windows. Проект переводит оригинальный бинарный код консоли в нативный код на C++ методом статической рекомпиляции и работает через графический интерфейс Direct3D 11 напрямую, полностью исключая прослойки традиционной эмуляции во время игры.

Нативная сборка уже предлагает законченный игровой опыт от начала и до финальных титров. Игрокам доступны полноценный обзор и прицеливание мышью наряду с поддержкой геймпадов, воспроизведение консольного звукового формата XMA, рабочая система сохранений и расширенное меню графики. В настройках можно свободно регулировать угол обзора, гамму, интенсивность эффекта свечения, включать вертикальную синхронизацию и снимать ограничение кадровой частоты, запуская проект с повышенной плавностью.

В свежем обновлении под номером 0.1.2 автор устранил ряд графических недочетов, мешавших корректной визуализации. В проект вернули оригинальное золотистое свечение силуэтов при активации способности Darkness Vision, исправив запись масок глубины и шум текстур. Разработчик также починил систему теней персонажей, которые раньше мерцали и исчезали при движении виртуальной камеры, а также восстановил трафаретные тени для мелких объектов окружения.

Существенные изменения коснулись и работы высоких разрешений. В оригинале при масштабировании выше 720p на темных участках сцены возникал неестественный серо-зеленый оттенок из-за искажения данных цветокоррекции. В новой версии этот дефект устранили наряду с ошибками кадрового буфера в 1080p, сохранив оригинальную фильтрацию теней формата 4x4 при рендеринге с двукратным и трехкратным умножением базового разрешения.

Проект создан на базе инструментария XenonRecomp и распространяется под свободной лицензией GPLv3 без предустановленных файлов самой игры. Для запуска пользователям требуется собственный образ The Darkness для Xbox 360, из которого с помощью утилиты XexTool генерируются расшифрованные исполняемые модули. Подготовленные данные помещаются в рабочую папку порта, после чего проект стартует через стандартный командный скрипт без необходимости компиляции исходного кода или установки сторонних компиляторов.

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