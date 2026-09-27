Энтузиаст перенес культовый шутер The Darkness на ПК при помощи статической рекомпиляции

Культовый мистический шутер The Darkness 2007 года выпуска от студии Starbreeze Studios долгие годы оставался заперт на консолях Xbox 360 и PlayStation 3, но теперь получил полноценную нативную версию для персональных компьютеров. Энтузиаст под ником portingpete опубликовал в открытом доступе на GitHub проект The-Darkness-Recomp, представляющий собой исполняемый файл для 64-битных операционных систем Windows. Проект переводит оригинальный бинарный код консоли в нативный код на C++ методом статической рекомпиляции и работает через графический интерфейс Direct3D 11 напрямую, полностью исключая прослойки традиционной эмуляции во время игры.

Нативная сборка уже предлагает законченный игровой опыт от начала и до финальных титров. Игрокам доступны полноценный обзор и прицеливание мышью наряду с поддержкой геймпадов, воспроизведение консольного звукового формата XMA, рабочая система сохранений и расширенное меню графики. В настройках можно свободно регулировать угол обзора, гамму, интенсивность эффекта свечения, включать вертикальную синхронизацию и снимать ограничение кадровой частоты, запуская проект с повышенной плавностью.

В свежем обновлении под номером 0.1.2 автор устранил ряд графических недочетов, мешавших корректной визуализации. В проект вернули оригинальное золотистое свечение силуэтов при активации способности Darkness Vision, исправив запись масок глубины и шум текстур. Разработчик также починил систему теней персонажей, которые раньше мерцали и исчезали при движении виртуальной камеры, а также восстановил трафаретные тени для мелких объектов окружения.

Существенные изменения коснулись и работы высоких разрешений. В оригинале при масштабировании выше 720p на темных участках сцены возникал неестественный серо-зеленый оттенок из-за искажения данных цветокоррекции. В новой версии этот дефект устранили наряду с ошибками кадрового буфера в 1080p, сохранив оригинальную фильтрацию теней формата 4x4 при рендеринге с двукратным и трехкратным умножением базового разрешения.

Проект создан на базе инструментария XenonRecomp и распространяется под свободной лицензией GPLv3 без предустановленных файлов самой игры. Для запуска пользователям требуется собственный образ The Darkness для Xbox 360, из которого с помощью утилиты XexTool генерируются расшифрованные исполняемые модули. Подготовленные данные помещаются в рабочую папку порта, после чего проект стартует через стандартный командный скрипт без необходимости компиляции исходного кода или установки сторонних компиляторов.