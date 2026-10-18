The Darkside Detective: Backside of the Moon готовит шесть мрачных расследований

Студия Spooky Doorway представила на Cozy After Dark Showcase 2026 новый трейлер The Darkside Detective: Backside of the Moon — продолжения юмористической серии пиксельных приключений о расследовании сверхъестественных происшествий. Игроков ждут шесть новых загадочных дел, которые предстоит раскрыть знакомому дуэту детективов.

Главными героями вновь станут детектив Фрэнсис Маккуин и его напарник, офицер Патрик Дули. На этот раз им придется разобраться с шестью тревожными паранормальными тайнами, каждая из которых обещает очередную порцию странных событий, необычных персонажей и абсурдных ситуаций.

Как и предыдущие части серии, Backside of the Moon представляет собой двухмерный квест в жанре point-and-click. Игрокам предстоит исследовать локации, искать улики, взаимодействовать с окружающими предметами и решать головоломки, постепенно продвигаясь к разгадке каждого дела.

Новый трейлер демонстрирует узнаваемую пиксельную графику, мрачноватую атмосферу и фирменный юмор серии, в которой классические детективные расследования постоянно сталкиваются с откровенной чертовщиной.