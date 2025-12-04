В Epic Games Store началась бесплатная раздача The Darkside Detective и Jackbox Party Pack 4

Если вы ищете, во что поиграть на выходных, Epic Games Store традиционно начала раздачу новых бесплатных игр. На этой неделе акцент сделан на расследованиях и семейном веселье. Главными подарками стали The Darkside Detective - сверхъестественная детективная история, вдохновленная "Твин Пикс", и Jackbox Party Pack 4 - набор мини-игр для шумной компании. Оба тайтла можно бесплатно добавить к себе в коллекцию до 11 декабря, 19:00 по Московскому времени. Обе игры доступны в России.

The Darkside Detective.

Это point-and-click приключение, в котором вы играете за детектива Фрэнсиса МакКвина, расследующего короткие и странные дела с элементами мистики. Игра отличается пиксельной графикой, остроумными диалогами и простыми головоломками, выполненными в духе классики жанра. Сбалансированное сочетание тайны и юмора, а также эпизодическая структура делают ее идеальной для коротких игровых сессий.

Jackbox Party Pack 4.

Это уже целая коллекция веселых мини-игр для вечеринок, стримов или простых посиделок с друзьями как в одной комнате, так и онлайн.