В Epic Games Store началась бесплатная раздача The Darkside Detective и Jackbox Party Pack 4

Если вы ищете, во что поиграть на выходных, Epic Games Store традиционно начала раздачу новых бесплатных игр. На этой неделе акцент сделан на расследованиях и семейном веселье. Главными подарками стали The Darkside Detective - сверхъестественная детективная история, вдохновленная "Твин Пикс", и Jackbox Party Pack 4 - набор мини-игр для шумной компании. Оба тайтла можно бесплатно добавить к себе в коллекцию до 11 декабря, 19:00 по Московскому времени. Обе игры доступны в России.
The Darkside Detective.
Это point-and-click приключение, в котором вы играете за детектива Фрэнсиса МакКвина, расследующего короткие и странные дела с элементами мистики. Игра отличается пиксельной графикой, остроумными диалогами и простыми головоломками, выполненными в духе классики жанра. Сбалансированное сочетание тайны и юмора, а также эпизодическая структура делают ее идеальной для коротких игровых сессий.
Jackbox Party Pack 4.
Это уже целая коллекция веселых мини-игр для вечеринок, стримов или простых посиделок с друзьями как в одной комнате, так и онлайн.
вы чё прикалываетесь опять? где ссылки?
Приложение открываешь и добавляешь, какие ссылки?
я в браузере забираю всегда, нафиг мне твоё приложение?
Тоже не вижу проблем, там сразу на главной.