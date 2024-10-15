Darksiders 2 Deathinitive Edition стала доступна на PlayStation 5 и Xbox Series S|X

THQ Nordic сообщила, что обновленная и улучшенная версия Darksiders 2 Deathinitive Edition теперь доступна для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Эта улучшенная версия Darksiders 2 была тщательно обновлена, чтобы использовать всю мощь современных консолей. Ключевые особенности:
- Разрешение 4K: Исследуйте мир Darksiders 2 как никогда раньше с потрясающей графикой 4K при захватывающих 60 FPS.
- Трассировка лучей: Испытайте улучшенное освещение, тени и отражения, которые оживляют путешествие Смерти.
- Интеграция контроллера DualSense (PS5): Почувствуйте интенсивность битвы с полной тактильной обратной связью, делающей каждый удар и столкновение более захватывающими.
- Улучшенное время загрузки: Благодаря технологии SSD время загрузки было радикально сокращено, что обеспечивает более плавный и быстрый игровой процесс.
Так это только для консолей что ли обновление такое? На ПК не будет? :/
Скорее всего будет, на стимдб видно разрабы заливают новые файлы, тестируют сборки.
а как обновиться то? запускаю игру ничего не изменилось, как было 30 фпс позорных, так и осталось, отдельной страницы в магазине нету, значка X\S тоже нету, патча никакого не было, при том на сони на сайте отдельная версия есть под пс5 upd: ееее, на дарксайдерс патч вышел, 20 гигов, а игра была 15