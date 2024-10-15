Darksiders 2 Deathinitive Edition стала доступна на PlayStation 5 и Xbox Series S|X

THQ Nordic сообщила, что обновленная и улучшенная версия Darksiders 2 Deathinitive Edition теперь доступна для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Эта улучшенная версия Darksiders 2 была тщательно обновлена, чтобы использовать всю мощь современных консолей. Ключевые особенности: