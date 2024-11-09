Физические версии Darksiders 2 Deathinitive Edition для PS5 и Xbox Series появятся в конце января 2025 года

THQ Nordic сообщила, что физические копии обновленной и улучшенной версии Darksiders 2 Deathinitive Edition поступит в магазины 28 января 2025 г. и уже доступна для предварительного заказа.

Эта обновленная версия Darksiders 2 была тщательно переработана, чтобы использовать всю мощь современных консолей. Ключевые особенности:

Разрешение 4K: исследуйте мир Darksiders 2 как никогда раньше с потрясающей графикой 4K при захватывающих 60 кадрах в секунду.

Трассировка лучей: испытайте улучшенное освещение, тени и отражения, которые оживляют путешествие Смерти.

Интеграция контроллера DualSense (PS5): почувствуйте интенсивность битвы с полной тактильной обратной связью, делающей каждый удар и столкновение более захватывающими.

Улучшенное время загрузки: благодаря технологии SSD время загрузки было радикально сокращено, что обеспечивает более плавный и быстрый игровой процесс.

Darksiders 2 Deathinitive Edition доступна для PlayStation 5 и Xbox Series S|X в цифровом виде прямо сейчас, а на физическом носителе — с 28 января 2025 года.