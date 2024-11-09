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Darksiders 2 14.08.2012
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
8.9 2 703 оценки

Физические версии Darksiders 2 Deathinitive Edition для PS5 и Xbox Series появятся в конце января 2025 года

monk70
Новости

THQ Nordic сообщила, что физические копии обновленной и улучшенной версии Darksiders 2 Deathinitive Edition поступит в магазины 28 января 2025 г. и уже доступна для предварительного заказа.

Эта обновленная версия Darksiders 2 была тщательно переработана, чтобы использовать всю мощь современных консолей. Ключевые особенности:

  • Разрешение 4K: исследуйте мир Darksiders 2 как никогда раньше с потрясающей графикой 4K при захватывающих 60 кадрах в секунду.
  • Трассировка лучей: испытайте улучшенное освещение, тени и отражения, которые оживляют путешествие Смерти.
  • Интеграция контроллера DualSense (PS5): почувствуйте интенсивность битвы с полной тактильной обратной связью, делающей каждый удар и столкновение более захватывающими.
  • Улучшенное время загрузки: благодаря технологии SSD время загрузки было радикально сокращено, что обеспечивает более плавный и быстрый игровой процесс.

Darksiders 2 Deathinitive Edition доступна для PlayStation 5 и Xbox Series S|X в цифровом виде прямо сейчас, а на физическом носителе — с 28 января 2025 года.

-5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

Мб купить и впервые пройти))

0
islamelmurzaev2005

Я кроме darksiders 3 все прошёл, вторая часть самая топовая.

1
-zotik- islamelmurzaev2005

Не спорю. Я 1 и 3 проходил, но 2ю постоянно забрасывал уставая. Пройти бы хотя бы для голочки и ждать 4

0
SexualHarassmentPanda

А на пк это обновление не выйдет что ли по итогу?

0
monk70

Вышло в октябре, но в бета-версии

0
Пользователь ВКонтакте

Хм, чего. Игра огонь, но там лучами не исправишь // Константин Шрейдер

0