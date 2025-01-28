Стали доступны физические версии Darksiders 2 Deathinitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series

THQ Nordic объявила о розничном выпуске переработанной и улучшенной версии Darksiders 2 Deathinitive Edition, которая теперь доступна для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это окончательное издание игры также доступно в цифровом формате для обеих платформ, готовое предоставить захватывающий опыт путешествия Смерти.

Для тех, у кого уже есть цифровая версия Darksiders 2 Deathinitive Edition на PlayStation 4, доступно бесплатное обновление до версии для PlayStation 5.

Эта обновленная версия была тщательно переработана, чтобы в полной мере использовать возможности современных консолей, предлагая: