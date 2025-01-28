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Darksiders 2 14.08.2012
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
8.9 2 744 оценки

Стали доступны физические версии Darksiders 2 Deathinitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series

monk70
Новости

THQ Nordic объявила о розничном выпуске переработанной и улучшенной версии Darksiders 2 Deathinitive Edition, которая теперь доступна для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это окончательное издание игры также доступно в цифровом формате для обеих платформ, готовое предоставить захватывающий опыт путешествия Смерти.

Для тех, у кого уже есть цифровая версия Darksiders 2 Deathinitive Edition на PlayStation 4, доступно бесплатное обновление до версии для PlayStation 5.

Эта обновленная версия была тщательно переработана, чтобы в полной мере использовать возможности современных консолей, предлагая:

  • Разрешение 4K и 60 кадров в секунду: станьте свидетелем мира Darksiders 2, как никогда прежде, с захватывающими визуальными эффектами и плавным игровым процессом.
  • Трассировка лучей: улучшенное освещение, тени и отражения создают яркий апокалиптический пейзаж.
  • Интеграция контроллера DualSense (PS5): тактильная обратная связь погружает вас в каждую битву, делая каждый взмах оружия Смерти реальным.
  • Улучшенное время загрузки: исследуйте быстрее и плавнее с радикально сокращенным временем загрузки благодаря технологии SSD.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MetalGearStranding

Сколько можно уже эту игру переиздавать?)

1
Punisher1

Всмысле сколько это второе переиздание первое с ps3 на 4 сейчас с 4 га 5 с улучшениями.

0
Kobayashi_Rindo

Так у меня "полыхало", когда на пк решил погамать... Приходилось в небольшом окне запускать - ибо в полноэкранном, лагало ппц... Вообще ничего не помогало, только оконный режим (не помню с каким разрешением). По итогу, вторая часть так и не пройдена. А вот первая, на пк проходилась на "ура".

0
UralGames83Ru

А че на ПК, патч будет с графоном, кто знает пацаны? Или это только для консолей?

0