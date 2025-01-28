Стали доступны физические версии Darksiders 2 Deathinitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series

THQ Nordic объявила о розничном выпуске переработанной и улучшенной версии Darksiders 2 Deathinitive Edition, которая теперь доступна для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это окончательное издание игры также доступно в цифровом формате для обеих платформ, готовое предоставить захватывающий опыт путешествия Смерти.
Для тех, у кого уже есть цифровая версия Darksiders 2 Deathinitive Edition на PlayStation 4, доступно бесплатное обновление до версии для PlayStation 5.
Эта обновленная версия была тщательно переработана, чтобы в полной мере использовать возможности современных консолей, предлагая:
- Разрешение 4K и 60 кадров в секунду: станьте свидетелем мира Darksiders 2, как никогда прежде, с захватывающими визуальными эффектами и плавным игровым процессом.
- Трассировка лучей: улучшенное освещение, тени и отражения создают яркий апокалиптический пейзаж.
- Интеграция контроллера DualSense (PS5): тактильная обратная связь погружает вас в каждую битву, делая каждый взмах оружия Смерти реальным.
- Улучшенное время загрузки: исследуйте быстрее и плавнее с радикально сокращенным временем загрузки благодаря технологии SSD.
Сколько можно уже эту игру переиздавать?)
Всмысле сколько это второе переиздание первое с ps3 на 4 сейчас с 4 га 5 с улучшениями.
Так у меня "полыхало", когда на пк решил погамать... Приходилось в небольшом окне запускать - ибо в полноэкранном, лагало ппц... Вообще ничего не помогало, только оконный режим (не помню с каким разрешением). По итогу, вторая часть так и не пройдена. А вот первая, на пк проходилась на "ура".
А че на ПК, патч будет с графоном, кто знает пацаны? Или это только для консолей?