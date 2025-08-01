Четыре всадника в сборе: состоялся официальный анонс Darksiders 4

THQ Nordic и студия Gunfire Games наконец-то подтвердили то, чего ждали поклонники серии уже много лет: Darksiders 4 находится в разработке и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Точная дата релиза пока не раскрыта, но анонс уже сопровождается подробностями, которые дают понять — нас ждёт масштабное продолжение культовой франшизы.
Darksiders 4 останется верна формуле «экшен-приключения от третьего лица», сочетая мощные бои, исследование мира и решение головоломок. На этот раз игрокам предложат выбор всадника — каждый со своим уникальным стилем, оружием и способностями. Кто будет в центре истории — пока загадка, но, судя по слогану «И число всадников всегда будет четыре», нас может ждать объединение всех героев серии.
Разработчики обещают кинематографические сражения, где рукопашные схватки переплетаются с акробатикой и сверхъестественными умениями. Постапокалиптический мир, вдохновлённый мифами, снова станет ареной для масштабных приключений, загадок и встреч с мифическими боссами.
Серия Darksiders давно заслужила культовый статус, и четвёртая часть обещает стать новой вехой — более амбициозной, мрачной и насыщенной, чем когда-либо. Возвращение всадников близко — и, похоже, оно будет эпичным.
Если верить описанию игры в Steam мы сможем отправиться в путешествие с текстовым переводом на русский язык.
Жалко только что создатели не 1 и 2-ой части.А черты которые 3-ю какашку сделали....(Они же и Remnant шляпы сделали).Отдельный ОГРОМНЫЙ минус за кооператив...Он портит всё!!!
Какашки ты делаешь каждый день или не каждый.
Жаль озвучки не будет, она была крутая во всех частях
да озвучки были Шикарные
Будем надеяться что умельцы возьмутся и озвучат спустя год или полтора
голоса то будут не те
Сразу 4 всадника. Понятно. Значит каждому дадут побегать по 2 локациям и на этом бюджет закончится. Ждем кооп на 4 где 3 игрока будут смотреть как четвертый двигает ящик для самой сложной загадки в истории. Вершина геймдизайна.
все выпердел? поднапрягись еще или выпей пургенчику
Это мы ждем
А вот это уже хорошо. Остается надеется что не опозорят серию.
Надеюсь не сосалик.
Шляпа. Я ожидал шутан.
А я гоночку или карточный рогалик)))
Я дождался и рад.)
Ну что, хана обугленному совету.
Не, ну Ларсик чет ультануть решил)