Четыре всадника в сборе: состоялся официальный анонс Darksiders 4

THQ Nordic и студия Gunfire Games наконец-то подтвердили то, чего ждали поклонники серии уже много лет: Darksiders 4 находится в разработке и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Точная дата релиза пока не раскрыта, но анонс уже сопровождается подробностями, которые дают понять — нас ждёт масштабное продолжение культовой франшизы.

Darksiders 4 останется верна формуле «экшен-приключения от третьего лица», сочетая мощные бои, исследование мира и решение головоломок. На этот раз игрокам предложат выбор всадника — каждый со своим уникальным стилем, оружием и способностями. Кто будет в центре истории — пока загадка, но, судя по слогану «И число всадников всегда будет четыре», нас может ждать объединение всех героев серии.

Разработчики обещают кинематографические сражения, где рукопашные схватки переплетаются с акробатикой и сверхъестественными умениями. Постапокалиптический мир, вдохновлённый мифами, снова станет ареной для масштабных приключений, загадок и встреч с мифическими боссами.

Серия Darksiders давно заслужила культовый статус, и четвёртая часть обещает стать новой вехой — более амбициозной, мрачной и насыщенной, чем когда-либо. Возвращение всадников близко — и, похоже, оно будет эпичным.

Если верить описанию игры в Steam мы сможем отправиться в путешествие с текстовым переводом на русский язык.