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Darksiders 4 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.2 42 оценки

Четыре всадника в сборе: состоялся официальный анонс Darksiders 4

butcher69 butcher69

THQ Nordic и студия Gunfire Games наконец-то подтвердили то, чего ждали поклонники серии уже много лет: Darksiders 4 находится в разработке и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Точная дата релиза пока не раскрыта, но анонс уже сопровождается подробностями, которые дают понять — нас ждёт масштабное продолжение культовой франшизы.

Darksiders 4 останется верна формуле «экшен-приключения от третьего лица», сочетая мощные бои, исследование мира и решение головоломок. На этот раз игрокам предложат выбор всадника — каждый со своим уникальным стилем, оружием и способностями. Кто будет в центре истории — пока загадка, но, судя по слогану «И число всадников всегда будет четыре», нас может ждать объединение всех героев серии.

Разработчики обещают кинематографические сражения, где рукопашные схватки переплетаются с акробатикой и сверхъестественными умениями. Постапокалиптический мир, вдохновлённый мифами, снова станет ареной для масштабных приключений, загадок и встреч с мифическими боссами.

Серия Darksiders давно заслужила культовый статус, и четвёртая часть обещает стать новой вехой — более амбициозной, мрачной и насыщенной, чем когда-либо. Возвращение всадников близко — и, похоже, оно будет эпичным.

Если верить описанию игры в Steam мы сможем отправиться в путешествие с текстовым переводом на русский язык.

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32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Wersus Pro

Жалко только что создатели не 1 и 2-ой части.А черты которые 3-ю какашку сделали....(Они же и Remnant шляпы сделали).Отдельный ОГРОМНЫЙ минус за кооператив...Он портит всё!!!

19
anzip

Какашки ты делаешь каждый день или не каждый.

6
Рогатый Лорд

Жаль озвучки не будет, она была крутая во всех частях

13
Xbox Forever

да озвучки были Шикарные

Kamishini1993

Будем надеяться что умельцы возьмутся и озвучат спустя год или полтора

4
anzip Kamishini1993

голоса то будут не те

Gridon

Сразу 4 всадника. Понятно. Значит каждому дадут побегать по 2 локациям и на этом бюджет закончится. Ждем кооп на 4 где 3 игрока будут смотреть как четвертый двигает ящик для самой сложной загадки в истории. Вершина геймдизайна.

9
alias124

все выпердел? поднапрягись еще или выпей пургенчику

5
U1traMagnum

Это мы ждем

9
Egik81

А вот это уже хорошо. Остается надеется что не опозорят серию.

5
Pravdarub

Надеюсь не сосалик.

5
vfa19

Шляпа. Я ожидал шутан.

5
cthulhu42

А я гоночку или карточный рогалик)))

Serj77777

Я дождался и рад.)

3
anzip

Ну что, хана обугленному совету.

2
Кабель из Белфаст-сити

Не, ну Ларсик чет ультануть решил)

1
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