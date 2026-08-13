Darksiders 4 выйдет не позднее марта 2028 года - четвёртая часть соберёт всех Всадников

Embracer Group раскрыла ориентировочные сроки выхода Darksiders 4. Согласно свежему квартальному отчёту холдинга, новая номерная часть серии должна поступить в продажу не позднее 31 марта 2028 года.

Darksiders 4 сохранит привычную для серии формулу приключенческого экшена от третьего лица. Игроков ждут масштабные сражения, исследование постапокалиптического мира, головоломки и встречи с мифическими противниками. При этом разработчики впервые предложат выбрать одного из Всадников, каждый из которых обладает собственным оружием, набором способностей и стилем боя.

Ключевой интригой остаётся состав героев. Авторы пока не раскрывают, кто станет главным персонажем, однако слоган «И число Всадников всегда будет четыре» может намекать на возвращение всей четвёрки. Если это действительно так, Darksiders 4 способна стать первой игрой серии, которая объединит всех Всадников в рамках одного приключения.

Разработчики также обещают кинематографичные сражения, сочетающие рукопашные атаки, акробатику и сверхъестественные способности. При этом исследование мира и решение головоломок останутся важной частью игрового процесса.

Согласно описанию Darksiders 4 в Steam, игра также получит текстовую локализацию на русский язык. Точная дата релиза пока не объявлена, но проект должен выйти до 31 марта 2028 года.