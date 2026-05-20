"10 евро за фоторежим": фанаты PlayStation раскритиковали условия некстген-апгрейда Darksiders для PS5

Вчерашний релиз Darksiders: Warmastered Edition для PS5 и Xbox Series X|S обернулся для THQ Nordic скандалом. Вместо радости от возвращения Войны игровое сообщество раскритиковало издателя за спорную ценовую политику при обновлении игры с прошлого поколения консолей. Главной причиной недовольства стала разница между платформами: владельцы Xbox получают некстген-версию бесплатно через Smart Delivery, тогда как пользователям PlayStation придется доплатить.

Апгрейд с PS4 до PS5 оценили в 9,99 евро. Для игровой индустрии это стандартная практика, но геймеры посчитали ценник завышенным, учитывая общую стоимость игры в 29,99 евро и бесплатный переход на Xbox. В соцсетях уже начались протесты. Пользователи жалуются на дискриминацию и вспоминают, что для Darksiders II Deathinitive Edition аналогичные обновления были бесплатными везде. Кроме того, многие уверены, что улучшения PS5-версии — нативное 4K, фоторежим и поддержка фишек DualSense — просто не стоят этих денег.

Масла в огонь подлило еще одно решение издателя: THQ Nordic подняла цену Darksiders на Xbox One с 19,99 до 29,99 евро. Рост стоимости на 50% для игры десятилетней давности объясняют объединением версий в рамках Smart Delivery. Однако это решение наказывает тех, кто остается на старой консоли и не планирует покупать Series X|S.

На PS4 цену обещали сохранить на прежнем уровне (19,99 евро), чтобы сбалансировать платный апгрейд. Но и здесь возникла путаница: прямо сейчас в веб-версии PlayStation Store продается только общее издание для PS4 и PS5 за полные 29,99 евро, что полностью расходится с официальными заявлениями компании.