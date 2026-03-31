Анонсировано издание Darksiders Warmastered Edition для PS5 и Xbox Series

Darksiders Warmastered Edition наконец-то выходит на платформах текущего поколения: THQ Nordic объявила, что игра выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series 19 мая в физическом и цифровом форматах по цене 29,99 долларов. Ранее Warmastered of Darksiders была выпущена для PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch и ПК.

Игра ставит игрока в роль Войны, одного из Четырех Всадников Апокалипсиса. Представ перед Советом, он обвиняется в своих преступлениях и лишается своих сил. Опозоренный и находящийся на грани смерти, Война получает шанс вернуться на Землю, чтобы узнать правду и наказать виновных. Преследуемый мстительной группой Ангелов, главный герой должен противостоять силам Ада, заключать неожиданные союзы с теми самыми демонами, которых он преследует, и пересекать руины Земли в своем стремлении к мести и искуплению.

Сочетайте жестокие атаки со сверхъестественными способностями, чтобы уничтожить любое сопротивление. Используйте ангельское, демоническое и земное оружие, сражаясь со всем, от измученных войной ангельских сил до демонических орд Ада.