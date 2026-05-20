Darksiders Warmastered Edition получила крупное обновление с поддержкой Vulkan и новым фоторежимом

Издательство THQ Nordic выпустило крупный патч для ПК-версии экшена Darksiders Warmastered Edition. Обновление вышло 20 мая 2026 года и связано с недавним выпуском игры на современных консолях.

Оригинальный проект дебютировал в 2010 году, а обновленная версия с подзаголовком Warmastered Edition появилась в 2016 году. Свежий патч переводит игру на графический API Vulkan версии 1.3, из-за чего теперь для работы требуется исключительно 64-битный процессор.

Помимо перехода на новый графический интерфейс, разработчики добавили полноценный фоторежим, доступный через меню паузы. Полученные кадры можно сохранять с помощью стандартных средств создания скриншотов в Steam или операционной системе Windows. Также была улучшена поддержка ввода Steam Input и добавлена функция прицеливания с помощью гироскопа для контроллеров с поддержкой датчиков движения.

Среди прочих изменений выделяются исправления ошибок прицеливания при низком разрешении текстур, корректировка отображения значков для разных типов геймпадов и общие технические исправления. Создатели сохранили предыдущую версию игры в бета-ветках Steam, чтобы у пользователей оставалась возможность вернуться к старому варианту в случае технических неполадок.