Darksiders Warmastered Edition стала доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Одна из самых любимых классических приключенческих игр своей эпохи выходит на новое поколение консолей: Darksiders Warmastered Edition уже доступна для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Владельцы версии Darksiders Warmastered Edition для PlayStation 4 могут обновить её до версии для PlayStation 5 за 9,99€ / 9,99$. Игроки, владеющие версией для Xbox One, получат обновление до версии для Xbox Series X|S бесплатно.

Примите облик Войны, первого Всадника Апокалипсиса, и окунитесь в любимое фанатами путешествие с нативным 4K-рендерингом, плавным и стабильным игровым процессом с частотой 60 кадров в секунду и поддержкой фоторежима на оборудовании текущего поколения.

Сочетая жестокие сражения, сложные головоломки, исследование мира и стиль, вдохновлённый комиксами, Darksiders Warmastered Edition предлагает лучший способ познакомиться с легендарным приключенческим боевиком.