ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Darksiders 05.01.2010
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.7 2 265 оценок

THQ Nordic отказалась объяснять платный апгрейд Darksiders на PS5

IKarasik IKarasik

THQ Nordic выпустила обновлённую версию первой Darksiders для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако владельцы игры на PlayStation столкнулись с неожиданным ограничением. Если пользователи Xbox получают апгрейд бесплатно, то обладателям версии для PS4 придётся заплатить $10 за переход на PS5.

Издатель подтвердил, что владельцы Darksiders Warmastered Edition на PS4 могут обновиться до версии для PS5 за €9,99/$9,99. При этом пользователи Xbox One получат версию для Series X|S без дополнительной платы.

Ситуация вызвала вопросы у игроков, особенно из-за того, что «некстген»-обновление оказалось довольно скромным. Среди основных улучшений заявлены:

  • нативное 4K на PS5;
  • стабильные 60 FPS;
  • фоторежим;
  • поддержка DualSense и Activities.

Многие игроки отмечают, что подобные улучшения обычно распространяются бесплатными патчами, а не отдельным платным апгрейдом.

Журналисты обратились к THQ Nordic за разъяснениями, однако компания отказалась комментировать ситуацию, ограничившись коротким ответом: «Без комментариев».

Дополнительно издатель повысил цену Xbox-версии прошлого поколения с $19,99 до $29,99 после выхода обновления, тогда как версия для PS4 сохранила прежний ценник.

15
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
jax baron

разрабы и сонька красавцы правильно нагибают - сонибои игроки как раз платёжеспособные - и еще всем купят за одно

12
sirGeronis

Тогда я объясняю. Консольщики обязаны платить ВСЕГДА!

Верней так...

Сонибои обязаны платить ВСЕГДА!

7
bysaturn

Так вопросы нужно не издателю задавать, а Sony. Сонибои глупые какие-то.

6
rei_nyasha

доите сонибоев, они привыкли

5
QueasyRush

так это сони виновата, при чём тут издатель?

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ