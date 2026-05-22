THQ Nordic отказалась объяснять платный апгрейд Darksiders на PS5

THQ Nordic выпустила обновлённую версию первой Darksiders для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако владельцы игры на PlayStation столкнулись с неожиданным ограничением. Если пользователи Xbox получают апгрейд бесплатно, то обладателям версии для PS4 придётся заплатить $10 за переход на PS5.

Издатель подтвердил, что владельцы Darksiders Warmastered Edition на PS4 могут обновиться до версии для PS5 за €9,99/$9,99. При этом пользователи Xbox One получат версию для Series X|S без дополнительной платы.

Ситуация вызвала вопросы у игроков, особенно из-за того, что «некстген»-обновление оказалось довольно скромным. Среди основных улучшений заявлены:

нативное 4K на PS5;

стабильные 60 FPS;

фоторежим;

поддержка DualSense и Activities.

Многие игроки отмечают, что подобные улучшения обычно распространяются бесплатными патчами, а не отдельным платным апгрейдом.

Журналисты обратились к THQ Nordic за разъяснениями, однако компания отказалась комментировать ситуацию, ограничившись коротким ответом: «Без комментариев».

Дополнительно издатель повысил цену Xbox-версии прошлого поколения с $19,99 до $29,99 после выхода обновления, тогда как версия для PS4 сохранила прежний ценник.