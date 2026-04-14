Анонсирован ремастер ролевой игры Darkstone от оригинального создателя

В разработке находится обновленная версия ролевого экшена Darkstone, вышедшего в 1999 году. Проектом под названием Darkstone Restoration руководит оригинальный создатель и продюсер игры Пол Кюссе. Оригинал запомнился игрокам необычными механиками, среди которых возможность прохождения с напарником. Игрок мог в любой момент переключаться между 2 доступными персонажами со своими классами и инвентарем, тогда как неактивным героем управлял компьютер.

Помимо этого игра выделялась системой старения и голода. Игрокам приходилось регулярно кормить 2 подопечных яблоками и курицей, иначе показатель сытости падал. Со временем персонажи старели, что приводило к штрафам к очкам опыта и снижению характеристик. Однако по достижении 30 лет герой мог выпить зелье молодости и сбросить свой возраст до 20 лет.

Классическая версия доступна в цифровых магазинах уже много лет, но она плохо работает на современных системах. Пользователи сталкиваются с прерывистой музыкой, падением частоты кадров в полноэкранном режиме и неудобным интерфейсом. Обновление Darkstone Restoration должно исправить эти недочеты. Разработчики обещают улучшенную стабильность, совместимость, читаемость текста и управление. Также планируются различные улучшения качества жизни.

В зависимости от успешности запуска авторы могут добавить осовремененный сетевой режим и новый редактор квестов. Ремастер выйдет в раннем доступе в сервисе Steam. Создатели отмечают, что версия для раннего доступа будет представлять собой полноценный игровой опыт, а не ранний прототип. Точная дата релиза пока неизвестна.