На ПК состоялся релиз обновленной версии ролевой игры Darkstone 1999 года

На платформе Steam состоялся релиз в раннем доступе игры Darkstone Restoration, которая представляет собой обновленную версию классической ролевой игры 1999 года. Проектом занимается Поль Кюиссэ, создатель оригинального тайтла.

Оригинальный ролевой экшен Darkstone вышел в 1999 году и стал важной вехой среди трехмерных игр в своем жанре. Спустя 27 лет автор оригинала решил самостоятельно адаптировать проект для современных персональных компьютеров. Разработчик подчеркивает, что это не ремейк, а именно реставрация, призванная сохранить атмосферу и игровой процесс оригинала, но при этом обеспечить стабильную работу на современном оборудовании.

В Darkstone Restoration добавлен новый режим под названием Buddy mode, который позволяет игрокам быстро переключаться на управление напарником во время боя для тактического позиционирования или сотворения заклинаний. Также в игре появился локальный кооперативный режим на 1 экране с общим сохранением и поддержкой функции Steam Remote Play Together. Для любителей классического визуального стиля предусмотрен специальный режим Legacy mode, возвращающий оригинальный облик игры 1999 года.

Техническая сторона проекта получила множество улучшений, включая нативную поддержку 64-битных систем Windows, современных разрешений экрана, контроллеров и технологии Steam Cloud. В игру внедрили динамические тени, современное освещение, процедурную траву и настраиваемый туман. Игровой процесс стал более комфортным благодаря автоматическому сбору золота, быстрой сортировке инвентаря и переработанной панели быстрого доступа к заклинаниям.

На текущем этапе раннего доступа в игре полностью доступна одиночная кампания с 8 персонажами, случайно генерируемыми подземельями и 5 уровнями сложности. В будущем разработчик планирует добавить полноценный сетевой мультиплеер и редактор квестов, а также исправить возможные ошибки на основе отзывов сообщества. На данный момент стоимость игры в Steam составляет 505 рублей.