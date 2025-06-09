Город на ветвях: Dark Switch - необычный симулятор строительства с борьбой против тумана

На выставке PC Gaming Show 2025 разработчик Cyber Temple представил Dark Switch — амбициозный градостроительный симулятор, главной особенностью которого становится вертикальное строительство и противостояние зловещему Туману.

Игрокам предстоит обустроить поселение не где-нибудь, а на ветвях гигантского дерева. Ограниченное пространство и высота требуют нестандартного подхода к проектированию: здания растут вверх, перемещение обеспечивают тросы и лестницы, а каждая платформа становится драгоценной.

Главная угроза — таинственный Туман, проникающий снизу и поглощающий всё на своём пути. Чтобы защитить своих граждан, игроки смогут строить мощные башни и использовать источник энергии под названием Solium, сдерживающий надвигающуюся опасность.

Дополнительно предусмотрено строительство аванпостов вдали от основного города — именно там можно найти редкие ресурсы и загадочные артефакты, необходимые для развития.

Dark Switch выйдет на PC в Steam и GOG, обещая свежий взгляд на жанр градостроя и атмосферу выживания на высоте.