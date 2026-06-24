Работа над ошибками: для градостроительной стратегии DarkSwitch вышло обновление 1.1.2

Студия Cyber Temple выпустила очередное, уже 8-ое по счёту после релиза техническое обновление под номером 1.1.2 для своего вертикального симулятора выживания DarkSwitch.

Разработчики продолжают планомерно, патч за патчем, чинить и полировать свой проект на основе непрерывной обратной связи от игроков. Команда тепло поблагодарила игровое сообщество за активную помощь в тестировании и заявила, что регулярная поддержка и доведение игры до идеала остаются их главным приоритетом.

Главным направлением работы в этот раз стало масштабное исправление ошибок графического отображения элементов интерфейса и заклинивания внутренних окон меню. Разработчики полностью переработали визуальный отклик меню при распределении рабочих на ветвях гигантского дерева и устранили редкие вылеты при сохранении прогресса.

Также авторы оптимизировали скорость загрузки игровых зон, чтобы сделать процесс борьбы со всепоглощающим смертоносным туманом более плавным.

В опубликованном отчёте создатели подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать комментарии пользователей ради оперативного выпуска будущих регулярных хотфиксов. Посмотреть полный список мелких исправлений баланса и почитать отзывы участников сообщества все желающие могут на странице проекта в Steam.