Состоялся релиз вертикального градостроительного симулятора DarkSwitch

Независимая студия Cyber Temple выпустила свой дебютный проект под названием DarkSwitch. Это вертикальный градостроительный симулятор с элементами выживания и стратегии. Игра уже доступна для ПК и предлагает пользователям построить поселение в условиях мрачного фэнтезийного постапокалипсиса.

Действие игры разворачивается в мире Нелаи. Поверхность планеты покрыта смертоносным туманом, который местные жители называют Покровом. Чтобы выжить, люди строят свои города на стволах и ветвях гигантских 200-метровых деревьев. Игрокам предстоит взять на себя управление таким поселением, а также защищать его от надвигающейся тьмы и порождений тумана при помощи света и огня.

В DarkSwitch представлена сюжетная кампания продолжительностью более 20 часов. За это время пользователи смогут возвести более 80 уникальных построек, исследовать 4 уровня технологий и наладить добычу 11 видов различных ресурсов. Из-за нехватки свободного места на ветвях игрокам придется проявлять смекалку и соединять районы зиплайнами или лестницами. Сюжет подается от лица 3 разных героев, а по мере прохождения предстоит принимать сложные моральные решения. Музыку для проекта написал Акира Ямаока, известный по серии Silent Hill.

До релиза проект собрал свыше 200000 добавлений в списки желаемого. Базовая стоимость новинки составляет 1120 рублей, однако до 23 апреля действует скидка 10 процентов, снижающая цену до 1008 рублей. Также в продаже есть расширенное издание Delux Edition, которое включает в себя официальный саундтрек. Для комфортного запуска потребуется минимум 16 гигабайт оперативной памяти и 30 гигабайт свободного места на твердотельном накопителе. Информации о выходе на консолях на данный момент нет.