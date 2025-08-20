Стройте город и сдерживайте тьму в мистическом хорроре градостроителе DarkSwitch

DarkSwitch, мистическая игра-симулятор строительства города, вновь привлекла внимание игроков новым трейлером на Future Games Show. Эта необычная смесь градостроительного симулятора и хоррора предлагает вам защищать своё поселение любой ценой, противостоя мистической силе хаоса — Туману.

Главный элемент игры — огромное дерево, вокруг которого строятся дома и башни. Но это не просто декоративная деталь: дерево служит источником света, который сдерживает Туман. Вокруг него игроки развивают свои поселения, создают сложные сети сооружений и открывают новые технологические деревья, чтобы выжить в мире, где каждый уголок может таить угрозу.

DarkSwitch сочетает в себе элементы Cities: Skylines и Darkest Dungeon с эстетикой Path of Exile. Игроки сталкиваются с фольклорными хоррор-угрозами, исследуют древние руины забытых цивилизаций и обнаруживают аванпосты осаждённого человечества. Каждое открытие несёт новые ресурсы и опасности, а стратегия строительства и грамотное использование света дерева становятся ключевыми для выживания.

Особое внимание уделено вертикальному строительству: дома и башни на деревьях позволяют расширять обзор и контролировать территории, заражённые Туманом. Построив эффективную сеть сооружений, вы сможете не только наблюдать за миром, но и защищать его от разрушительных сил.

Выход DarkSwitch запланирован на осень 2025 года, но уже сейчас вы можете попробовать демо-версию на Steam и GOG, оценив уникальную атмосферу игры и её глубокую систему строительства и выживания.