Культовый готический вестерн Darkwatch получил неофициальный порт на ПК с нативным Direct3D 12 и вырезанным контентом

Культовый шутер Darkwatch от студии High Moon Studios, вышедший в 2005 году исключительно на консолях PlayStation 2 и оригинальной Xbox, получил полноценный порт на ПК. Энтузиаст под псевдонимом linkssy2 представил проект Darkwatch: Darker Edition, достигший версии 0.3. Проект создан на основе статической рекомпиляции оригинального исполняемого файла при помощи инструмента XboxXBERecomp от разработчика TGP482, предлагая прямой нативный рендеринг через Direct3D 12 вместо стандартной эмуляции консольного железа.

В отличие от классических эмуляторов, рекомпилированная версия обеспечивает нативную производительность и полноценную поддержку современных стандартов управления на ПК. Порт получил полноценное прицеливание мышью как во время пеших перестрелок, так и в секциях верхом на коне или в процессе вампирских прыжков. Меню полностью адаптировано под мышь, а раскладки клавиатуры и геймпадов свободно настраиваются. Для контроллеров Xbox, PlayStation 4, Nintendo Switch Pro Controller и парных Joy-Con добавлены экранные подсказки с оригинальными пиктограммами кнопок.

Разработчик порта также устранил критические баги оригинального движка, возникавшие при высокой частоте обновления экрана. В исходном коде присутствовало ограничение в скриптах актеров, из-за которого при частоте свыше 100 кадров в секунду движок пропускал циклы обновления логики. По этой причине при 144 кадрах в секунду первая сюжетная дверь на стартовом уровне намертво блокировалась и не открывалась. В последних обновлениях этот сбой скрипта исправили, позволив владельцам скоростных мониторов проходить кампанию с высокой частотой кадров без поломки скриптов.

Помимо технической оптимизации, проект возвращает вырезанные материалы, сохранившиеся на официальном диске для Xbox. В сюжетную кампанию была интегрирована удаленная глава War Train и возвращены кассетные гранаты Splitter Grenade. Чтобы избежать появления дублирующихся предметов, парные спавны динамита были отключены, а переключение между типами взрывчатки вынесено на отдельную кнопку без нарушения оригинального прогресса.

Неофициальный порт оригинальной версии Darkwatch для Xbox на ПК, работающий на базе XboxXBERecomp от TGP482 с нативным рендерингом Direct3D 12 и статически рекомпилированным оригинальным игровым процессом. Пользователи должны предоставить собственный поддерживаемый образ диска Xbox, поскольку оригинальные файлы игры в комплект не входят.

- linkssy2, разработчик Darkwatch: Darker Edition

В версии 0.3 появилась независимая настройка угла обзора оружия, которая регулируется отдельно от глобального поля зрения, а также переключатель кинематографических полос для кат-сцен на движке игры. Проект поддерживает широкоформатные экраны, масштабирование внутреннего разрешения, сглаживание MSAA, анизотропную фильтрацию и встроенный счетчик кадров. Набор текстур высокого разрешения для шрифтов и интерфейса генерируется лаунчером локально на этапе подготовки шейдеров.

Для запуска порта требуется 64-битная Windows 10 версии 1903 или Windows 11, процессор с поддержкой инструкций x86-64-v2 и видеокарта с поддержкой Direct3D 12 уровня возможностей 11_0. В целях соблюдения авторских прав автор не распространяет закрытые материалы Capcom и требует предоставить собственный образ североамериканского диска для Xbox объемом не менее 4.5 ГБ.

Оригинальный шутер задумывался создателями как старт крупной медиафраншизы с прицелом на сиквелы в различных исторических эпохах и экранизацию, однако разработка Darkwatch 2 для PlayStation 3 и Xbox 360 была окончательно отменена в 2007 году.