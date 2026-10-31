Масштабный мод для Darkwood выйдет на Хэллоуин 2026 - переработанные механики и восстановленный контент

Авторы крупного фанатского расширения Reoccurring Nightmare для польского хоррора на выживание Darkwood подтвердили дату релиза после более чем двух с половиной лет разработки.

Мод-проект, расширяющий Darkwood, получил официальную дату выхода - 31 октября 2026 года, аккурат на Хэллоуин. По словам авторов, провести праздник за «эталонной» версией польского шедевра ужасов - лучший способ отметить этот день.

Список изменений внушительный а сам мод заметно углубляет практически все аспекты игры. Среди ключевого - переработанная система навыков без избыточных умений, где каждый выбор имеет вес, расширенные механики: от улучшенных уклонений до ремонта в поле с ящиками инструментов и возможности примотать фонарик к дробовику скотчем. Кроме того, авторы обещают вернуть вырезанный контент - предметы, оружие, музыку, локации и типы врагов.

Релиз уже сегодня - 31 октября 2026 года.