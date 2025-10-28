Darkwood II возвращает ужас в постсоветские пустоши - сиквел выйдет на PC и в Game Pass

Издатель Hooded Horse и разработчик Ice-Pick Lodge анонсировали Darkwood II — продолжение культового хоррора на выживание для PC (Steam, Microsoft Store), которое также будет доступно через Game Pass. Дата выхода пока не объявлена, но уже известно, что игра продолжит традиции оригинала, предлагая полностью новую историю, персонажей и опасный мир.

Сиквел разворачивается всего через несколько лет после событий первой части. Игрокам предстоит исследовать новые земли и воды, населённые жуткими существами, и пытаться выжить в мире, где человечество постепенно теряет контроль. После распада Советского Союза умирающее Аральское море стало центром аномалии — леса, пожирающего всё на своём пути. Игроки будут сталкиваться с руинами заброшенных деревень, нефтяных вышек, фабрик, кораблей и секретной биологической лаборатории, а над оставшимися людьми властвуют банды мародёров, байкеров и бывших солдат.

Darkwood II предлагает исследовать пустыни, болота и глубокие воды без маркеров квестов, полагаясь исключительно на интуицию. Игрокам предстоит собирать ресурсы, создавать оружие и строить баррикады, чтобы выжить ночью. Стратегическое мышление и смелость будут важны для борьбы с лесом и опасными местными жителями.

Сюжет развивается динамично: каждый персонаж имеет свои мотивы и историю, а решения игрока напрямую влияют на судьбы героев и сам мир. Использование зельев и специальных навыков поможет справляться с ужасами ночи, а страх и напряжение становятся постоянными спутниками в путешествии через этот постапокалиптический мир. Darkwood II обещает погрузить игроков в атмосферу неизведанного и смертельного леса, где каждое действие имеет последствия.