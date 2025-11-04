Darwin's Paradox! откладывается: платформер про осьминога выйдет в 2026 году

Издатель Konami и студия ZeDrimeTim объявили о переносе релиза экшен-приключенческой платформерной игры Darwin’s Paradox! с 2025 года на 2026-й. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PC через Steam и недавно анонсированную консоль Switch 2. При этом ранее планируемая версия для оригинальной Switch больше не разрабатывается.

В Darwin’s Paradox! игроки отправятся в эпическое приключение вместе с Дарвином — умным и очаровательным осьминогом, оказавшимся в плену загадочного промышленного комплекса. Используя свои уникальные способности — плавание, маскировку и другие навыки, Дарвин должен преодолеть опасные ловушки, решать головоломки и выживать среди угрожающих машин и таинственных существ.

Сюжет игры начинается с мирных исследований океанских глубин, пока странный луч света не вытаскивает Дарвина на поверхность, прямо посреди огромной свалки с зловещей фабрикой. Находясь в этом чуждом мире, осьминог постепенно раскрывает мрачные тайны заговора, способного повлиять на судьбу человечества. Игрокам предстоит проявить смекалку, эволюционировать и использовать способности Дарвина, чтобы продвигаться по уровням, спасаться и разгадывать загадки.

Главные особенности Darwin’s Paradox! включают яркое художественное оформление, сочетающее эмоции и визуальное погружение, динамичный баланс платформенных элементов и головоломок, а также живой интерактивный мир с уникальными персонажами и уровнями. Сюжет обещает быть трогательным и увлекательным, смешивая юмор, напряжение и эмоциональные моменты, которые делают путешествие Дарвина незабываемым.

Теперь фанатам придётся подождать ещё год, прежде чем они смогут погрузиться в этот красочный и сложный мир, но перенос релиза, по словам разработчиков, позволит доработать игру и добавить больше контента и деталей, чтобы приключение Дарвина оказалось по-настоящему грандиозным.