Darwin's Paradox выйдет 2 апреля 2026 года

Konami продолжает расширять портфель проектов и наряду с крупными релизами готовит необычную инди-игру — Darwin's Paradox. Разработкой занимается небольшая команда ZeDrimeTim, а релиз запланирован на 2 апреля 2026 года.

Проект представляет собой смесь платформера, приключения и головоломки. Главный герой — дружелюбный осьминог, которому предстоит плавать, скрываться от врагов и использовать свои природные способности для преодоления ловушек и препятствий. По сюжету игроки окажутся втянуты в заговор, способный повлиять на судьбу человечества.

Авторы обещают яркий и детализированный мир, юмористическую, но эмоциональную историю, а также интерактивные уровни с нестандартными задачами и запоминающимися персонажами. После показа на State of Play стала доступна демоверсия проекта.

Интересной деталью стали подтверждённые отсылки к серии Metal Gear Solid. Konami рассчитывает, что Darwin’s Paradox привлечёт внимание к новым IP и может стать отправной точкой для развития отдельной инди-линейки издателя.