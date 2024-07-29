Анонсирован симулятор свиданий Date Everything, в котором можно закрутить роман с темнокожим пылесосом и не только

Мир видеоигр продолжает удивлять своими необычными идеями. На этот раз студия Sassy Chap Games представила публике Date Everything! — симулятор свиданий, который обещает перевернуть наше представление о романтических отношениях.

Сюжет игры разворачивается вокруг главного героя, чья жизнь резко меняется после потери работы в службе поддержки. Причиной увольнения становится внедрение искусственного интеллекта — явление, всё чаще встречающееся в современном мире. Однако на этом злоключения протагониста не заканчиваются. Напротив, они становятся началом удивительного приключения.

Поворотным моментом в истории становится появление загадочного незнакомца, который дарит герою волшебные очки под названием «датевиаторы». Этот необычный аксессуар обладает поистине магическими свойствами: он способен превращать обыденные предметы домашнего обихода в потенциальных партнёров для романтических отношений.

Разработчики Date Everything! не стали ограничивать фантазию игроков, предоставив им широкий выбор персонажей для построения отношений. Так, пользователи смогут отправиться на свидание с элегантным шкафом, закрутить роман с холодильником или же построить нежные отношения с пылесосом. Среди других партнёров, которых упоминают разработчики, фигурируют такие неожиданные варианты, как кровать, пожарная сигнализация и даже корзина для грязного белья.

Хотя точная дата выхода Date Everything! пока остаётся неизвестной, создатели игры заверяют публику в «скором» релизе. Игра будет доступна на различных платформах, включая ПК (через Steam), Xbox Series S/X, PlayStation 5 и Nintendo Switch.