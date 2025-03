Этим летом игроки смогут закрутить роман с d20 из D&D - Мэттью Мерсер озвучил двадцатигранный кубик в Date Everything!

Разработчики игры Date Everything! представили нового персонажа — и это буквально двадцатигранный кубик (d20) по имени Шанс. А озвучил Мэттью Мерсер, который ведёт популярное D&D-шоу Critical Role. Также Мерсер — это известный актёр озвучки. Он подарил свой голос Леону Кеннеди в Resident Evil 6, Джеку Куперу в Titanfall 2 и Минску из недавней Baldur's Gate 3.

Если вы вообще не слышали про Date Everything! — это игра, где вы надеваете специальные очки, которые оживляют обычные предметы вокруг. И вот эти предметы могут стать вашими друзьями или даже романтическими партнерами. Разработчики обещают больше сотни разных персонажей-вещей и нелинейный сюжет.

Кстати, помимо Мерсера в озвучке участвуют Трой Бейкер (Джоэл из The Last of Us), Эшли Джонсон (Элли оттуда же), Лора Бэйли (Мэри Джейн из Spider-Man), Роджер Крэйг Смит (Эцио из Assassin's Creed) и Нил Ньюбон (Астарион из Baldur's Gate 3).

Поиграть в свидания с кубиком и прочими предметами можно будет уже в июне — игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch. Правда, игру уже пару раз переносили, так что кто знает, может и в этот раз что-нибудь случится.