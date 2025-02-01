Свидание с мусорным пакетом придётся подождать: создатели Date Everything! перенесли релиз на лето 2025 года

Date Everything! снова задерживается — теперь разработчики перенесли релиз на июнь 2025-го. Причём это уже второй перенос — изначально релиз планировался на октябрь 2024-го, потом его сдвинули на День святого Валентина 2025-го.

Ведущий дизайнер Рэй Чейз рассказал, что команда всё ещё воюет с багами:

«Выпускать игру с таким количеством глюков — это не дело. Хотя один глюк мы даже превратили в персонажа по имени Демон, с которым можно будет сходить на свидание. У нас с ним сейчас сложные отношения — то люблю его, то ненавижу», — пошутил разработчик.

А сама игра, напоминаем, позволит заводить романтические отношения с обычными предметами. Надеваете специальные очки — и вперёд, общайтесь хоть с чайником, хоть с мусорным пакетом.