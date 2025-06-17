Вышел Date Everything - юмористический симулятор свиданий "со всем подряд"

Компания Team17 и студия Sassy Chap Games выпустили Date Everything. Это необычный симулятор свиданий, в котором можно «крутить шашни» с ожившими предметами быта.

По сюжету главный герой потерял работу из-за искусственного интеллекта, но получил таинственную посылку — очки «Dateviators». При их использовании вещи вокруг оживают, и теперь с ними можно ходить на свидания. Флиртовать можно с более чем 100 персонажами — пылесосом, холодильником, раковиной, тостером и даже кубиком-двадцатигранником из настолки и глитчем в самой игре. Для каждого из них представлено не менее трех концовок.

Date Everything доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Все персонажи игры полностью озвучены, но только на английском языке.