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Date Everything! 17.06.2025
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, Юмор
4.8 13 оценок

Вышел Date Everything - юмористический симулятор свиданий "со всем подряд"

Solstice Solstice

Компания Team17 и студия Sassy Chap Games выпустили Date Everything. Это необычный симулятор свиданий, в котором можно «крутить шашни» с ожившими предметами быта.

По сюжету главный герой потерял работу из-за искусственного интеллекта, но получил таинственную посылку — очки «Dateviators». При их использовании вещи вокруг оживают, и теперь с ними можно ходить на свидания. Флиртовать можно с более чем 100 персонажами — пылесосом, холодильником, раковиной, тостером и даже кубиком-двадцатигранником из настолки и глитчем в самой игре. Для каждого из них представлено не менее трех концовок.

Date Everything доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Все персонажи игры полностью озвучены, но только на английском языке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
valeriesq

я представляю если б это была реальная VR игра, где ты ходишь по квартире и вся мебель хуманизируется, когда ты задерживаешь на ней внимание. а потом начинает с тобой флиртовать

DishonestLythronax

Недоработочка, человек-унитаз должен быть коричневым, ну или жёлтым.