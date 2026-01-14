Вышел трейлер Date Survivor - российского симулятора свиданий с ужасами

Вышел тизер российского ужастика и симулятора свиданий Date Survivor. Геймерам предстоит соблазнить загадочных девушек. Но свидания могут пойти не по плану, и главному герою придется выживать и убегать от женщин.

Разработчики Date Survivor признались, что игра сочетает в себе романтическое напряжение и ощущение опасности. Главный герой не только приходит на свидания к загадочным женщинам, но и разгадывает головоломки, изучает окружение, а также пытается сбежать из жилища девушек в случае опасности. Игра будет пугать не скримерами, а жуткой атмосферой и диалогами, признались авторы.

Это игра о выборе и последствиях, где каждое свидание может закончиться по-разному, а грань между симпатией и угрозой оказывается куда тоньше, чем кажется в начале.

Известно, что на релизе будут доступны четыре девушки для потенциальных свиданий. Внешность двух оставшихся героинь пока держат в секрете.

Героини Date Survivor, с которыми можно пойти на свидание

Выход Date Survivor запланирован на 2027 год. В симуляторе свиданий с элементами хоррора будет русская озвучка.