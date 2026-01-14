Вышел трейлер Date Survivor - российского симулятора свиданий с ужасами

Вышел тизер российского ужастика и симулятора свиданий Date Survivor. Геймерам предстоит соблазнить загадочных девушек. Но свидания могут пойти не по плану, и главному герою придется выживать и убегать от женщин.
Разработчики Date Survivor признались, что игра сочетает в себе романтическое напряжение и ощущение опасности. Главный герой не только приходит на свидания к загадочным женщинам, но и разгадывает головоломки, изучает окружение, а также пытается сбежать из жилища девушек в случае опасности. Игра будет пугать не скримерами, а жуткой атмосферой и диалогами, признались авторы.
Это игра о выборе и последствиях, где каждое свидание может закончиться по-разному, а грань между симпатией и угрозой оказывается куда тоньше, чем кажется в начале.
Известно, что на релизе будут доступны четыре девушки для потенциальных свиданий. Внешность двух оставшихся героинь пока держат в секрете.
Выход Date Survivor запланирован на 2027 год. В симуляторе свиданий с элементами хоррора будет русская озвучка.
Ужасами по типу на фото на сайте красотка, а на свидание пришла какая то кракозябра. хехе
ужас в выставления чека после ужина, где она сразу выскажет своё мнение о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы её содержать.
Придется бороться в игре с тарелочницами, безотцовщиной, выслушивать нитаких как все и далее по списку. Настоящий хоррор для мужчин.
тогда это уже игра основанная на реальных событиях, возможно даже с включением реальных кадров и с саундтреком "Базовый минимум"
Все, что могут придумать сценаристы, меркнет по сравнению со свиданиями в реальности...
Как на Корейку то похожа хахах
может она тоже будет с сюрпризом хехех
Альсина Димитреску в молодости?.....
Не дотягивает до леди Диметреску :)
Она сватать будет
ага прям леди Сябитеску хахах
Голос не понравился.. наиграная томность, уши режет.
Ждать целый год?
Тема сисек будет раскрыта?
Да. Концовка намекнет. И во второй части тема частично раскроется, с возможным полным раскрытием в третьей части))) Шучу))) Хз)))
Наш нейросетевой ответ Димитреску?