Date Survivor 2027 г.
Ужасы, Инди, Другой симулятор
6 3 оценки

Вышел трейлер Date Survivor - российского симулятора свиданий с ужасами

Simple Jack Simple Jack

Вышел тизер российского ужастика и симулятора свиданий Date Survivor. Геймерам предстоит соблазнить загадочных девушек. Но свидания могут пойти не по плану, и главному герою придется выживать и убегать от женщин.

Разработчики Date Survivor признались, что игра сочетает в себе романтическое напряжение и ощущение опасности. Главный герой не только приходит на свидания к загадочным женщинам, но и разгадывает головоломки, изучает окружение, а также пытается сбежать из жилища девушек в случае опасности. Игра будет пугать не скримерами, а жуткой атмосферой и диалогами, признались авторы.

Это игра о выборе и последствиях, где каждое свидание может закончиться по-разному, а грань между симпатией и угрозой оказывается куда тоньше, чем кажется в начале.

Известно, что на релизе будут доступны четыре девушки для потенциальных свиданий. Внешность двух оставшихся героинь пока держат в секрете.

Героини Date Survivor, с которыми можно пойти на свидание
Выход Date Survivor запланирован на 2027 год. В симуляторе свиданий с элементами хоррора будет русская озвучка.

Источник  
Комментарии:  16
Лев Левин

Ужасами по типу на фото на сайте красотка, а на свидание пришла какая то кракозябра. хехе

BitMan_and_Roban

ужас в выставления чека после ужина, где она сразу выскажет своё мнение о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы её содержать.

Sova Aleykum

Придется бороться в игре с тарелочницами, безотцовщиной, выслушивать нитаких как все и далее по списку. Настоящий хоррор для мужчин.

Лев Левин Sova Aleykum

тогда это уже игра основанная на реальных событиях, возможно даже с включением реальных кадров и с саундтреком "Базовый минимум"

UnbearableSavage

Все, что могут придумать сценаристы, меркнет по сравнению со свиданиями в реальности...

MNM 777
Лев Левин

Как на Корейку то похожа хахах

может она тоже будет с сюрпризом хехех

ZNGRU ZCRUT

Альсина Димитреску в молодости?.....

ПтирЯ

Не дотягивает до леди Диметреску :)

malars0

Она сватать будет

Лев Левин malars0

ага прям леди Сябитеску хахах

Suveren85

Голос не понравился.. наиграная томность, уши режет.

Xavier_Rich

Ждать целый год?

malars0

Тема сисек будет раскрыта?

Xavier_Rich

Да. Концовка намекнет. И во второй части тема частично раскроется, с возможным полным раскрытием в третьей части))) Шучу))) Хз)))

DarkScorpius

Наш нейросетевой ответ Димитреску?