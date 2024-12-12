"Мы бы никогда такого не допустили": бывший продюсер Dauntless раскритиковала последнее обновление и новое руководство

Дела у Dauntless идут совсем не радужно. Джесси Ли Ганьон, которая раньше была продюсером игры, не выдержала и высказалась о последнем обновлении «Пробуждение» и выходе в Steam. И знаете, слова её были не из приятных — она уверена, что старая команда никогда бы не наплевала на интересы игроков так, как это делается сейчас.

Изначально Phoenix Labs начинала свою историю как обычная инди-студия. Просто компания энтузиастов хотела сделать свою версию Monster Hunter — только без всех этих вечных проблем с неудобным инвентарём и запутанным сюжетом. Но время шло, создатели игры потихоньку разбежались, руководство сменилось, и в итоге главным в игре, кажется, стали деньги, а не веселье.

Сейчас, по словам Джесси, от той самой игры мало что осталось — последнее обновление просто взяло и выпотрошило всё, что делало Dauntless особенной. И кстати, виной всему, похоже, новые владельцы студии. В 2023 году Phoenix Labs купила какая-то команда менеджеров при поддержке Forte Labs — ребят, которые работают с блокчейном. После этого начались увольнения, а новый временный директор Нил Янг, как говорят бывшие сотрудники, вообще не понимал, чем живёт студия. В результате игра долгое время не получала нового контента, а тот, что появился, только всё испортил.