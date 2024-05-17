Phoenix Labs уволила более 100 сотрудников и отменила все находившиеся в разработке проекты

Студия-разработчик Phoenix Labs, известная по симуляторам Dauntless и Fae Farm, объявила об отмене всех игр, находящихся в разработке, и уволила сто сотрудников. Это резкое сокращение штата, а оставшиеся сотрудники сосредоточатся на поддержке двух игр, о которых говорилось в начале.
Объявление о сокращении было сделано через сообщение в LinkedIn, в котором студия заявляет, что сосредоточится на поддержке сообществ двух своих живых сервисов. Все остальное было отменено. Короче говоря, это не полное закрытие студии, но очень близко к этому, учитывая, что такая стратегия оставляет очень мало возможностей для роста, если только Dauntless или Fae Farm вдруг не начнут привлекать миллионы игроков.
По сообщениям Николь Карпентер из Polygon, которая пообщалась с двумя источниками внутри студии, подтвердившими сотню уволенных, среди отмененных игр была одна, практически готовая к анонсу.
"Эта реструктуризация не была легким выбором и является последним средством, чтобы обеспечить выживание и процветание Phoenix Labs в долгосрочной перспективе". написала студия, которая далее пояснила: "Невозможно выразить словами, как мы благодарны всем талантливым людям, которые вложили свой труд и огромную страсть в каждый из проектов студии". Разумеется, студия уверяет, что сделает все возможное, чтобы помочь уволенным найти новую работу.
Случай с Phoenix Labs - лишь последний из множества историй увольнений в 2023 / 2024 году. Совсем недавно Microsoft объявила о закрытии не менее четырех студий разработки, включая Tango Gameworks и Arkane Austin, а несколько дней назад Square Enix объявила об увольнениях в своих западных подразделениях. Если говорить о ситуации в перспективе, то в апреле число увольнений на игровом рынке выросло на 132 процента, а пострадавших студий уже бесчисленное множество, среди них Gearbox, Certain Affinity и Respawn Entertainment.
Игровые студии переживают не лучшие времена
Сейчас бы плакать за ноунейм студией которая пихает поветску в свои ноунейм игры, может еще поплачем за инди разрабами которые даже игру не успели выпустить и развалились.
уволила более 100 сотрудников и отменила все находившиеся в разработке проекты
Смотрю у большинства разрабов массово рвануло крышу, Видимо дело серьёзное.
Какие-то трешоделы.
Абсолютно пофиг на этих. Две игры и одна бесплатный мультиплеерный экслюзив ЕГС. Хорошая тактика.
Еще и повестка сразу в глаза бросается.