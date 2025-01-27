Студия-разработчик Dauntless, Phoenix Labs, уволила более 50 сотрудников и, вероятнее всего закроется

Разработчик популярных игр Dauntless и Fae Farm, студия Phoenix Labs, столкнулась с массовыми увольнениями. Сегодня стало известно, что более 50 сотрудников компании были уволены, и, по словам некоторых бывших работников, будущее самой студии и игры Dauntless теперь под вопросом.

Ситуация стала продолжением кризиса, начавшегося после приобретения Phoenix Labs компанией Forte, специализирующейся на блокчейне, летом 2023 года. В мае 2024 года Forte уже провела крупную волну сокращений, уволив более 100 сотрудников, а нынешние увольнения фактически оставили студию без персонала. Один из сотрудников заявил, что объявление текущей волны увольнений стало неожиданностью, так как все ожидали официального сообщения о полном закрытии студии.

Компания Forte пока никак не прокомментировала ситуацию.

После объявления об увольнениях сотрудники Phoenix Labs опубликовали сообщение в официальном Discord-сервере игры Dauntless:

«Сегодня большинство нашей команды разработчиков было затронуто значительными сокращениями в Phoenix Labs. Это было тяжелое решение, и мы глубоко опечалены за наших талантливых коллег, которые оказались затронуты».

Они также добавили:

«Мы понимаем, что у вас могут возникнуть вопросы о будущем Dauntless. На данный момент у нас нет всех ответов, но мы обязуемся держать вас в курсе и будем делиться обновлениями, как только сможем».

В заключении разработчики поблагодарили сообщество за поддержку:

«Ваше понимание и поддержка значат для нас весь мир. Мы искренне благодарны этому невероятному сообществу за то, что вы остаетесь с нами в этот сложный период».

Напомним, что Phoenix Labs была основана в апреле 2014 года. Помимо Dauntless и Fae Farm, в студии разрабатывались и другие проекты, которые, однако, были отменены после покупки компании Forte.